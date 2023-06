Venerdì 16 Giugno 2023, 00:01

Nessuna sospensione delle restrizioni e nessun appropriato bilanciamento tra “il troppo” e il “troppo poco” nell’insieme delle misure monetarie, come spesso invocato da autorevoli componenti il vertice della Bce. La tendenza si conferma, invece, verso il primo corno del dilemma. La pausa della Federal Reserve nella politica restrittiva non ha avuto alcun riflesso, anche per il diverso quadro d’insieme, sulle decisioni della Bce il cui Consiglio Direttivo ieri ha deciso un nuovo aumento di 25 punti base dei tre tassi di riferimento (con il principale che raggiunge il 4 per cento), secondo quanto, del resto, era stato puntualmente previsto.

Si ritiene così di fronteggiare l’inflazione che, esclusa quella “ core”, riguardante i prodotti alimentari ed energetici, è rivista al rialzo nelle proiezioni per l’anno in corso e per il prossimo. Ma nel contempo - ecco un’osservazione che potrebbe legittimare la rilevazione di un “non sequitur” nella posizione della Bce o di un disaccoppiamento - si ritiene che i costi del finanziamento stiano salendo vertiginosamente, che la produzione si stia indebolendo - e le stime della crescita sono riviste al ribasso - che la domanda repressa continua a far salire l’inflazione soprattutto nei servizi, e che, a conferma di quanto a suo tempo stabilito, la Bce interromperà i reinvestimenti nell’ambito del programma di acquisto di attività a partire dal prossimo luglio.



La terapia ha effetti collaterali avversi. Le prospettive dell’azione anti-inflazione restano incerte e il prescritto target del 2 per cento appare molto lontano. La presidente Christine Lagarde, nella tradizionale conferenza stampa, non ha mancato, anche questa volta, di esprimere preoccupazione per la spinta all’aumento dei prezzi che può provenire dai salari, soggiungendo che la strada della politica monetaria non è finita per cui si continuerà a marciare senza pause, come si è detto, e con una stretta dipendenza dai dati. Dunque, la possibilità di interrompere la linea restrittiva a partire dalle sedute del Direttivo dei prossimi mesi non è all’ordine del giorno, a differenza di quanto avevano lasciato intendere alcuni componenti dell’organo che prospettavano la vicinanza del picco dei tassi ufficiali.



Le conseguenze ancora pesanti per i clienti affidati dalle banche sono chiare. Comunque, per la prospettiva si brancola ancora nel buio, molto di più della stessa Federal Reserve che alcuni segnali sullo sviluppo della sua politica li ha dati. Il rischio è che, mentre prima non si è capito che l’inflazione non era affatto transitoria e non si è stati in grado di promuovere una politica di anticipo anti-inflazione “in fieri”, agendo sulle aspettative, ora non si colgano appieno i segnali di caduta dell’economia e della eventuale diffusione di casi di recessione tecnica, con la conseguenza di dovere rimediare poi a un’altra serie di errori, avendo abbracciato l’opzione del “troppo”.



Occorrerebbe, invece, un equilibrato dosaggio che non tralasci affatto le esigenze della crescita, stabilendo un raccordo tra politica monetaria e funzione di Vigilanza bancaria e tra la prima e le politiche economiche e di finanza pubblica a livello nazionale ed europeo. E’ molto comodo affermare che bisogna stare attenti ai salari e ritirare i ristori e i sostegni introdotti per la pandemia, ma poi accada quel che accade. All’opposto, sarebbe, questo, il momento di una strategia innovativa definendo un patto (come accennato) e politiche dei redditi nella versione oggi possibile, nel quale la prima non sia quella che esclusivamente detta i comportamenti alle altre funzioni, pur senza che con ciò debba essere lesa la sua autonomia. La capacità di anticipo del banchiere centrale è cruciale, perciò si parla della sua come di un’arte, non di una mera professione. Ma si può dire che oggi è riscontrabile un tale approccio “artistico” nella forma più alta possibile?