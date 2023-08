Lunedì 28 Agosto 2023, 00:20

Gli interventi di punta nel convegno americano di Jackson Hole, rispettivamente del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, e della presidente della Bce, Christine Lagarde, erano attesi per qualche novità negli indirizzi delle relative politiche monetarie.



Ma è prevalsa l’estrema prudenza insieme con le preoccupazioni circa l’andamento dell’inflazione, con una sottovalutazione - rimarcabile di più per l’Europa che per gli Usa, data la condizione dell’economia del Vecchio Continente, con rischi di recessione nell’Eurozona, e con la grave frenata in Germania e in Olanda - delle condizioni complessive dell’area.



Queste ultime non sono avulse da collegamenti con la stabilità monetaria e con quella finanziaria, che lo stesso Trattato Ue prende in considerazione proprio in connessione con la stabilità. In un anno, finora, la Bce ha aumentato i tassi di riferimento nove volte, mentre la Federal Reserve li ha innalzati di 11 volte in 17 mesi. Entrambe perseguono l’obiettivo del raggiungimento del target di un’inflazione al 2 per cento nel medio termine, mentre negli Usa questa si attesta intorno al 3 per cento e nell’Eurozona oltre il 5 per cento.



Delle tre condizioni da osservare, a cui la Lagarde si è riferita - chiarezza, flessibilità e umiltà - è difficile condividere che la prima sia osservata, regnando ancora una diffusa indeterminatezza, affermata con la prosecuzione della lotta all’inflazione finché questa non sarà vinta, ma manca pure l’umiltà che dovrebbe suggerire non la solitudine del banchiere centrale, ma la necessità di un coordinamento con le altre leve, quelle della politica economica e di finanza pubblica, nonché dei redditi, ferme restando le rispettive autonomie decisionali.



Contemporaneamente con le dichiarazioni di Powell, che riflettono una situazione economica ben diversa da quella europea, e della Lagarde, si è fatto sentire il presidente della Bundesbank, Joachim Nagel, sostenitore della linea dura, che sembra avere ridotto al lumicino, se non azzerato, le possibilità di una fermata dell’aumento dei tassi nella seduta del prossimo 14 settembre del Direttivo della Bce. Una pausa si riterrebbe probabile invece, per gli Usa.

Da una parte e dall’altra dell’oceano prevale, nei banchieri centrali, una sorta di complesso di Atlante, come se solo essi fossero in grado di contrastare l’inflazione, posta l’obbligatorietà del target da raggiungere, senza porsi il problema dei tempi, dei modi e dei raccordi, innanzitutto per evitare che l’azione di contrasto eserciti effetti collaterali dannosi su altri fondamentali versanti.



Bisogna, comunque, continuare a sperare che il 14 si possa registrare una qualche positiva novità, anche per un agire ben più pugnace di quei banchieri che sono considerate “colombe”, e che le prossime riunioni europee e internazionali, a cominciare dal G20 che si terrà in India il 9 è 10 settembre, possano valere per un orientamento globale anche sui problemi della crescita e dell’inflazione.



In ogni caso, il quadro complessivo presenta non comuni difficoltà se lo si guarda dal lato della formazione della legge di bilancio con i contatti nella maggioranza, che potrebbero iniziare oggi per poi prevedere una seduta ad hoc il 6 del prossimo settembre. Da un lato si avvertono le oggettive difficoltà dovute innanzitutto al livello del debito che si fanno vieppiù sentire per una manovra che sia di 30-35 miliardi (almeno), dall’altro, pesano gli incombenti macigni del Patto di stabilità da riformare e dell’impostazione restrittiva della politica monetaria con quel che ne consegue per famiglie e imprese.



Sarebbe, questo, il momento di uno sforzo corale nel quale l’Italia faccia bene la propria parte, ma altrettanto facciano, in un raccordo quanto meno di iniziativa e non negoziato, le istituzioni europee, trattandosi di problemi che investono l’area nel suo complesso, anche se con differenze tra Paesi.



Sul fronte europeo è, mai come oggi, fondamentale la ricerca di convergenze - includendo pure il “pacchetto” Mes e Unione bancaria - per un’adeguata manovra annuale. Certo, è imprescindibile l’“aiutati” perché il livello europeo possa, a sua volta, “aiutare”, adottando questo termine benché improprio. L’“aiutati”, d’altro canto, è fondamentale perché il giudizio sulla manovra da parte di investitori, mercati, istituzioni e cittadini, sarebbe espresso comunque, anche in assenza dell’Unione.