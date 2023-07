Giovedì 20 Luglio 2023, 00:31

“E’ un modello di banca che aiuta ad attraversare le crisi. Da quelle finanziarie a quella sanitaria o energetica. Come nella pandemia, quando “l’incidenza delle moratorie sui prestiti ha superato il 20 per cento, contro circa il 12 per la media del sistema bancario; quella dei prestiti garantiti dallo Stato riferiti a misure di sostegno Covid-19 ha raggiunto il 17,3 per cento, a fronte del 14,8 per cento per il sistema”. E’ quanto rilevato dalla Banca d’Italia (Angelini, 2022) a conferma della capacità delle Banche di Credito Cooperativo di canalizzare in modo capillare le misure di sostegno pubblico adottate durante l’emergenza virale.

Più in generale, la letteratura scientifica dimostra che uno dei loro connotati distintivi è quello di svolgere un ruolo anticiclico: nelle situazioni di crisi, accrescono le quote di mercato nel credito a famiglie e imprese.

E’ questo il “cuore” dell’attività quotidiana delle 223 Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Casse Raiffeisen (BCC) che domani - davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della Assemblea annuale di Federcasse – presenteranno con orgoglio i propri risultati.

L’Assemblea è anche occasione per celebrare i 140 anni dalla costituzione della prima Cassa Rurale italiana, a Loreggia, vicino Padova, su iniziativa di Leone Wollemborg. Un personaggio che può essere considerato uno degli innovatori più efficaci della storia dell’Italia unita. Sua l’intuizione, per la prima volta in un Paese segnato da profonde disuguaglianze (si era nel 1883) e povertà, di mettere insieme i risparmi dei contadini per erogare ai soci piccoli prestiti, garantiti dall’intera comunità.

Oggi a Roma ricorderemo questo. Per fare esercizio di memoria e soprattutto per rinnovare il nostro impegno ad accompagnare le comunità locali nelle diverse transizioni – ecologica, tecnologica, del lavoro, demografica - che si debbono realizzare nei territori. Presentando all’opinione pubblica un modello che nel tempo – fedele ai “marcatori di differenza” dettati dall’art. 45 della Costituzione e dal Testo unico bancario – ha saputo costantemente innovarsi. Fino a presentare oggi un modello organizzativo originale a livello europeo, basato sui due Gruppi bancari cooperativi - BCC Iccrea e Cassa Centrale - e, per le Casse Raiffeisen dell’Alto Adige, su uno Schema di protezione istituzionale (il Sudtirol Raiffeisen IPS).

Il risultato è un sistema bancario mutualistico solido (CET1 del 22,4% al 31 dicembre 2022). Che nel 2016 volle e ottenne di mantenere la licenza bancaria individuale per ciascuna delle 223 cooperative bancarie, pur cambiando la cornice organizzativa attorno alla singola banca. In tal modo, la mutualità bancaria ha conservato i propri centri decisionali nei territori, accrescendo la propria stabilità, migliorando la qualità dei crediti. Accrescendo anche il numero dei soci: oggi 1 milione e 400 mila: persone fisiche, imprese, associazioni. I veri “proprietari” delle loro banche di comunità.

*Presidente Federcasse (Federazione italiana Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali)