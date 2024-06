Giovedì 6 Giugno 2024, 00:02

Avvelenare la Rete con contenuti falsi e altamente tossici per manipolare il voto e alterare il funzionamento delle democrazie è la finalità primaria di centri di potere che perseguono scopi di destabilizzazione del quadro politico e istituzionale europeo. In questi ultimi scampoli di campagna elettorale per il rinnovo del Parlamento di Strasburgo i produttori e diffusori di disinformazione sono scesi in campo in maniera capillare per disseminare nello spazio digitale notizie tendenziose.

La propaganda russa e filorussa sta dando fiato alle trombe del populismo spinto, in particolare su temi come i migranti, il clima e l’agricoltura, con l’obiettivo di alimentare allarmi e orientare l’opinione pubblica in una direzione predeterminata rispetto a argomenti molto sentiti come l’approvvigionamento energetico, la difesa dell’ambiente, i regimi alimentari (carne coltivata, insetti).

Inoltre i ricercatori di Microsoft e le agenzie d’intelligence americane e francesi hanno identificato una serie di gruppi affiliati al Cremlino che, nel tentativo di boicottare il voto di sabato e domenica e di incentivare l’astensione, diffondono disinformazione in materia di sicurezza, per esempio spaventando le persone che vorrebbero assistere ad eventi pubblici.

In questo contesto si inserisce anche l’Intelligenza Artificiale che, con algoritmi sempre più sofisticati, contribuisce ad amplificare gli effetti devastanti della disinformazione e a cospargere di insidie e tranelli il terreno virtuale.

Nel 2018, in prossimità delle scorse elezioni europee, l’Unione europea scelse la strada più “delicata” del soft law, cioè del codice di condotta anti-fake news sottoscritto dai principali colossi della Rete, che si impegnarono a collaborare con gli Stati e gli organi Ue per marginalizzare i contenuti di dubbia autenticità e favorire l’accesso degli utenti del web e dei social a informazioni riconducibili a fonti istituzionali e accreditate. Quel codice, più volte aggiornato, in particolare durante la pandemia e all’indomani dello scoppio della guerra russo-ucraina, ha stimolato la premura operativa delle piattaforme rispetto alla valorizzazione dell’informazione di qualità e al potenziamento delle azioni di contrasto delle notizie false.

I risultati di questi sforzi europei in termini di autoregolamentazione sono stati ragguardevoli ma in alcune situazioni le campagne e le azioni contro la disinformazione hanno mostrato di avere le armi spuntate. Peraltro alcuni giganti come X (già Twitter) si sono sfilati dall’osservanza di quel codice, ritenendolo inadeguato.

In occasione dell’attuale campagna elettorale è stato introdotto un robusto riferimento normativo che le big tech sono chiamate a rispettare e che si chiama Digital services act (Dsa), un nuovo Regolamento europeo divenuto obbligatorio per i colossi digitali il 25 agosto scorso e per tutti gli altri player del settore il 17 febbraio, che punta a limitare la diffusione online di contenuti ingannevoli e prodotti illegali, ad aumentare la protezione dei minori e ad offrire agli utenti maggiore scelta e migliori informazioni.

Il nuovo testo normativo, vincolante e munito di un efficace sistema sanzionatorio, ha introdotto nell'ordinamento europeo norme volte a garantire un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile, in cui i diritti fondamentali degli utenti dei servizi digitali risultino efficacemente tutelati e l'innovazione sia agevolata in una cornice di rassicurante bilanciamento tra libertà e responsabilità.

Nonostante questo presidio legislativo, le interferenze di Mosca nella campagna elettorale per le europee stanno facendo breccia nella formazione delle opinioni dei cittadini europei. L’Ue, infatti, ha messo al bando quattro testate russe e ha anche avviato un procedimento formale contro Meta, che non starebbe facendo abbastanza per contrastare la disinformazione.

La verità è che si tratta di una battaglia davvero complessa e dagli esiti incerti, nonostante l’impegno corale e convergente di istituzioni, piattaforme digitali e cittadini-utenti.

Le strategie di disinformazione sono infatti ben orchestrate e tecnologicamente avanzate. Di certo i rimedi giuridici e tecnologici stanno ponendo almeno parzialmente un argine alla cosiddetta “disinformazia”. Non bisogna però abbassare la guardia e soprattutto occorre sensibilizzare l’opinione pubblica sui pericoli insiti nella circolazione di fake news e sulla necessità di esercitare un sano discernimento nella selezione dei contenuti nei quali ci imbattiamo quotidianamente in Rete.

