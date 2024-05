Lunedì 27 Maggio 2024, 00:01

Si può dire che da qualche tempo dobbiamo affrontare la questione della nuova guerra ideologica fra modello occidentale costituzional-democratico e modelli delle varie autocrazie che lo accusano di non essere all’altezza di presunti valori eterni. Una guerra che scuote la relativa stabilizzazione che si era avuta dopo la conclusione della Seconda Guerra Mondiale, stabilizzazione che si era fondata sulla contrapposizione fra il costituzionalismo occidentale e il sistema sovietico.

Per difendere l’uno e l’altro ci fu una vivacissima operazione intellettuale contrapposta, con anche tanti tentativi di mediazione. Tutto però si svolgeva più o meno bene nell’ambito di una diversa interpretazione che si dava a temi (e termini) comuni, ma soprattutto entrambe erano convinte di poter costituire un modello universale che metteva le sue radici nello sviluppo della storia occidentale, un percorso che si pensava si sarebbe espanso in tutto il mondo.

Sembrò che con il crollo del regime emblematico della soluzione comunista per la dissoluzione dello stato guida, l’URSS, si sarebbe imposto il dominio del modello della democrazia occidentale e del suo contesto, che, fra il resto, aveva vinto anche per essere riuscito ad affermare un modello di società del benessere e dei consumi che pareva se non annullare, quantomeno marginalizzare la lotta di classe.

Oggi si sta affacciando un quadro diverso che ci presenta una nuova sfida “imperiale” a quella che era l’egemonia cultural-politica del modello occidentale (non ancora al suo modello economico che, con qualche aggiustamento, domina anche fra gli antagonisti, assai poco interessati all’abolizione della “ricchezza”). La Russia attuale vuol avere un ruolo guida in questa evoluzione dell’imperialismo, sebbene si possa pensare che essa stia favorendo le aspirazioni imperiali di altre potenze (si pensi ad alcune del mondo islamico, ma anche all’India) le quali non hanno nessuna voglia di riconoscerle quella preminenza.

Un fattore determinante, su cui punta l’operazione volta a rimettere in gioco il quadro delle egemonie ideologiche, è la cosiddetta crisi dell’occidente. Cosiddetta, perché è uno strano tipo di crisi. Da un lato si rimarca una perdita di visione comune del suo modo di percepirsi, della sua storia, di quelli che si definiscono i suoi valori. Lo vediamo in quel fenomeno barbaro che è la cosiddetta “cancel culture”. È una cultura approssimativa come quella che porta a condannare la guerra senza freni a Gaza per aderire ad una fantasiosa immagine di “Palestina libera”, quella che spinge a considerare guerrafondai gli ucraini che difendono la loro identità nazionale contro l’imperialismo annessionista russo, quella che vuol vedere solo oppressi schiacciati non si sa bene da quali forze ed inneggia ad una pace utopica. Inutile ricordare che in quegli ambienti non si manifesta contro il terrorismo che senza senso e senza finalità razionali uccide innocenti come da ultimo ha fatto Hamas, e neppure per le donne iraniane sottoposte alle vessazioni della cosiddetta polizia morale, o per il povero popolo afgano privato di ogni sviluppo sotto un regime di fanatici.

Soprattutto colpisce che non ci si interroghi su come mai i nuovi imperialismi che sfidano le cosiddette “società decadenti occidentali” siano tutti retti da sistemi autocratici sicché una spontanea adesione di popolo ad essere ammessi a quei nuovi modelli di mondo liberato non la si riesce a vedere.

La crisi dell’occidente esiste, ma non è la prima volta che viene affrontata nella sua storia. Nei momenti di transizione storica (e quello presente lo è a pieno titolo) la fuga nell’utopia è una costante. Si tratta di assolutizzare in maniera spasmodica i valori che si erano affermati in passato, attribuendo al presunto “tradimento” di questi la colpa delle insoddisfazioni che genera la difficoltà di gestire la transizione.

Va ricordato che la storia ha un suo andamento che non si fa piegare dall’esaltazione delle “restaurazioni” di diverso conio. Giusto per richiamare un facile esempio, quella emblematica che con il Congresso di Vienna (1814-15) pretese di cancellare la diffusione delle idee della rivoluzione francese esportata dalle baionette di Napoleone, non riuscì ad imporsi (malamente) che per qualche decennio, poi si registrò l’affermarsi di quel nuovo ideale politico sia pure, come è logico, con revisioni, precisazioni, innovazioni e quant’altro.

L’occidente probabilmente e sperabilmente supererà questa fase di crisi. Non per imporre il suo modello, ma per proporlo, rivitalizzato, come materia plasmabile secondo le necessità delle tante storie che formano il mondo. Consapevole che queste rideclinazioni lo arricchiranno. Esattamente quello che i nuovi imperialismi, molteplici, grandi e meno grandi, esasperati dalla foga di capovolgere la stabilizzazione uscita dalle vicende seguite alla Seconda Guerra Mondiale, non possono e non vogliono concedere.

