Se tu sei Gérard Depardieu, con la tua ingombratissima e inconfondibile sagoma, e decidi di farti una carbonara in uno dei più famosi dehors di Via Veneto, lo devi immaginare che - proprio lì - potrebbe aggirarsi Rino Barillari. Quella, per Rino Barillari, il king dei paparazzi, è una provincia del suo regno immaginario e di storici scatti. Insomma, se sei Depardieu nel regno del king non puoi sperare di farla franca ed evitare il click di una foto. Il tempo è passato, non l'istinto però. Preda e predatore si "sentono". Il cazzotto al fotografo - magari - ci fa sentire giovani, come si era ancora ai tempi della “Dolce Vita”, quando si era addirittura adolescenti. E principesse e dive rimbalzavano gli scatti - ora rubati a sorpresa, ora concordati con qualche playboy in cerca di fama - per quella strada che Fellini rese celebre in tutto il mondo e che però era frequentata anche dagli intellettuali di allora. “La sera andavamo in Via Veneto”, citando Scalfari: forse solo la sera; la notte giravano le bellone, i cicisbei, i viveurs, sesso, forse, e champagne, tanto…

La vita è corsa avanti e Depardieu, ormai, ha cominciato a far notizia per le denunce per molestie del #metoo francese che ne hanno sommerso la credibilità e pure l’appoggio che gli veniva dall’Eliseo. E risalendo la strada della nostalgia (la “Dolce Vita” di allora è ormai uno sbiadito ricordo al tempo di Tiktok e di onlyfans e di influencer d'ogni gender) fino all’angolo dell’Harry’s Bar, quello scatto di Rino se lo è cercato. Rino che beccava Ava (Gardner) e Jackie (Kennedy) e Sophia (Loren) e Margaret (d’Inghilterra), forse ora, pur se sempre “la guera è guera” per usare il suo mantra, deve perfino accontentarsi di un Depardieu sconocchiato, che le divine d’un tempo non ci sono più o non passeggiano per Via Veneto.

Sconocchiato? A giudicare dall’esito dell’incontro, come conclamato dalle cronache, che magari poi si faranno pure in un’aula di tribunale, si direbbe di no. “Rumble in Via Veneto”, si direbbe, riecheggiando il famoso incontro di boxe che vide Mohammed Alì, protagonista nella giungla del Congo. Anche se qui non di vera boxe si è trattato ma solo di scazzottata. Ed a picchiare è stato solo il francese (oltre alla compagna mora dell'attore): l’amico Rino ha dovuto fare appello a tutte le già note doti di incassatore (esiste una vasta documentazione in materia sulla giungla d’asfalto di Via Veneto) ed anche superare i calci della compagna di Gerard, intervenuta per prima, è l’accusa, come il picador contro il toro a vantaggio del matador. La signora nega e controdenuncia: urge un arbitro.

“Obelix and The King” appare come l’ultima puntata di una serie che è andata sfibrandosi: c’era una volta la “Dolce Vita”, adesso c’è solo un attore che alza le mani non potendo più alzare statuette.

