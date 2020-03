Roberto Di Loreto (edicolante): «Ora c’è più bisogno dei giornali, non posso mollare

«Dobbiamo restare aperti per dar modo alle persone di informarsi, di far conoscere cosa succede, come vanno le cose, se chiudiamo anche noi è finita». Non gira intorno alle parole Roberto Di Loreto, 61 anni a fine marzo. Da 12 anni insieme a un amico gestisce l’edicola in via Alberto Bergamini, pochi passi da piazza Balsamo Crivelli (periferia est). Con il volto coperto dalla mascherina racconta queste giornate in cui «il mondo sembra cambiato - dice - ma abbiamo comunque bisogno di andare avanti come sempre». Anche per questo la sua è una delle edicole che continua a lavorare.

Signor Di Loreto, come stanno andando le cose?

«Le persone restano in casa però escono per fare la spesa o per andare in farmacia e le assicuro che si fermano e acquistano quotidiani e tante settimane enigmistiche».

Ha notato un’inversione di tendenza in questo periodo rispetto a qualche mese fa?

«Assolutamente sì, la clientela resta sempre di una fascia d’età elevata: dai 50 anni in su ma in questo quartiere che comunque è molto popolare le persone sentono il bisogno di informarsi. E le assicuro che non è scontato».

Lei è sempre aperto?

«Ogni giorno: abito a Villa Gordiani, la mattina alle 5.15 mi metto in macchina e arrivo qui, apro e vado avanti fino alla sera, quando chiudo intorno alle 19».

Non ha paura?

«Sto seguendo tutte le precauzioni, indosso sempre la mascherina, i guanti, non entro mai in contatto con le persone e non mi avvicino a loro. Quindi sì, sono un po’ preoccupato per la situazione ma se ci arrendiamo anche noi è finita».

In che senso?

«Io vendo giornali e nel mio piccolo contribuisco a diffondere le notizie e le informazioni che soprattutto in questo momento la gente deve conoscere. È importante»

Quindi lei lo fa per senso civico?

«Certo ma anche per senso di responsabilità, perché me lo chiede la gente. Se ci chiudiamo in casa e restiamo fuori da tutto ne pagheremo le spese e saranno molto amare».

Le persone che vengono a comprare il giornale cosa le dicono?

«Alcuni sono residenti che conosco da tanto tempo, altri invece non li avevo mai visti ma ciò significa che c’è attenzione. Ci facciamo forza gli uni con gli altri. I nonni comprano anche molte figurine per i bambini e piccole riviste o le buste a sorpresa».

Lei quando ha deciso di diventare edicolante?

«Per più di vent’anni ho lavorato alla Valtour poi con un ex collega abbiamo rilevato quest’edicola nel 2008, ho due figli, le cose certo non vanno benissimo ma in questo periodo lavoriamo un po’ di più».



