XIIIesimo Congresso attuari: clima, welfare e finanza

Dal 10 al 12 novembre a Roma il XIII Congresso straordinario degli Attuari per parlare di innovazione tecnologica e rischi sistemici

Tre giorni di confronti e dibattiti sulle nuove frontiere della professione che valuta i rischi: al XIII Congresso straordinario degli Attuari si affronteranno temi che vanno dal settore finanziario-assicurativo al welfare, alle imprese, agli eventi naturali, alla sostenibilità e al cambiamento climatico. Le prospettive di una professione sempre più richiesta in tutto il mondo che affronta le sfide del digitale e dei cambiamenti che la gestione del rischio richiede nelle assicurazioni, nella finanza, nelle imprese, nell’ambiente: con il titolo Innovazione tecnologica e rischi sistemici: l’attuario valutatore globale dell’incertezza si terrà il 10, 11 e 12 novembre prossimi a Roma, all’Hotel Marriott Park di via Colonello Tommaso Masala 54.

In programma interventi, dibattiti e sessioni dedicate sulle nuove frontiere della professione attuariale, il ruolo dell’attuario nella governance dei settori assicurativo-finanziari e nel welfare, l’enterprise risk management e le opportunità nelle aziende non finanziarie, gli eventi naturali, i rischi ESG e il cambiamento climatico. Dal Congresso di Roma verrà disegnata l’evoluzione di una figura professionale sempre più importante che dovrà anche essere protagonista del nuovo sviluppo economico post pandemico che porterà inevitabilmente cambiamenti sostanziali nella vita sociale, così come nell’economia.

