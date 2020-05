Well@Work 2020: primo contest online tra welfare provider

Well@Work 2020: Una serie di appuntamenti on line per presentare nuovi progetti in grado di ripensare il welfare del futuro



La terza edizione di Well@Work risponde ad un forte bisogno delle organizzazioni di ripensare non solo modelli di welfare, che sebbene recenti, sembrano lontanissimi e che saranno ripensati alla luce di una nuova idea di sanità e di welfare pubblico con le inevitabili ripercussioni sulle politiche fiscali, ma anche di un nuovo modo di concepire il lavoro e l’ambiente di lavoro e di una scala dei valori rivista e riordinata. Nulla sarà come prima dell’era Covid-19. Così si dice… Tantomeno il Welfare. Dobbiamo ripartire interrogandoci cosa ha significato finora il concetto di welfare. Per alcuni l’insieme delle iniziative di natura contrattuale o unilaterali da parte del datore di lavoro volte a incrementare il benessere del lavoratore e della sua famiglia attraverso una diversa ripartizione della retribuzione, che può consistere sia in benefit rimborsuali sia nella fornitura diretta di servizi, o in un mix delle due soluzioni. Come sarà il welfare del futuro?

22 maggio

CONTEST Well@Work 2020 Al via il primo vero contest on line tra welfare provider per ripensare il futuro del welfare. I progetti pubblicati su MyHRGoal.com saranno valutati da una eccellente e qualificata giuria, composta da HR Director con una lunga e comprovata esperienza in ambito welfare e saranno valutati da tutta la Community HR su MyHRGoal dal 21 maggio al 13 giugno.

29 maggio

Round Table BENESSERE E LAVORO Ripensiamo al Benessere delle persone in era Post-Covid

11 giugno

la parola alla GIURIA Well@Work 2020 (reserved) HR Director con una lunga e comprovata esperienza in ambito welfare si riuniranno in un appuntamento riservato, per votare i progetti presentati assegnando un punteggio da 1 a 10 sui seguenti parametri: Efficacia del progetto / Visione prospettica

13 giugno

chiusura Contest Well@Work 2020 Stop alle votazioni dei progetti presentati dai welfare provider su Myhrgoal

16 giugno

Well@Work AWARDS 2020 L’ultima tappa di questo percorso di costruzione del Welfare del Futuro e celebrazione dei migliori progetti Welfare-based con l’assegnazione in Diretta Live del prestigioso riconoscimento WELL@WORK

