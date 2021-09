welfareX: in un anno oltre 273mila servizi per oltre 8mln di euro

Martedì 21 Settembre 2021, 14:00

welfarex® creata da CGMoving è una piattaforma in grado di offrire in un unico luogo soluzioni per le aziende, amministrazioni e cittadini

welfareX® è la piattaforma multicanale nata per promuovere un nuovo concetto di welfare eliminando le distinzioni tra pubblico, privato e aziendale. A distanza di un anno dalla loro nascita, le piattaforme territoriali di welfarex® attive in 88 comuni italiani, hanno erogato 273.151 servizi per un importo che supera gli 8 milioni di euro. Considerando i servizi dedicati alle agevolazioni pubbliche e buoni spesa, attraverso welfarex®, sono stati erogati 152.559 di buoni spesa e somme previste dal decreto Cura Italia per un totale di 5,8 milioni e 37.659 domande raccolte. I temi che sono stati affrontati in occasione della convention Un anno di welfareX® per il futuro organizzata da CGMoving presso La Stecca 3.0 a Milano hanno riguardato non solo il bilancio di un anno con le best practices che hanno fatto del digitale il volano per lo sviluppo di piani di welfare sul territorio, per la pubblica amministrazione e le aziende, ma anche una proiezione verso gli scenari futuri per la progettazione e programmazione del design di comunità.

Francesca Scarinci, direttrice di CGMoving ha precisato “A un anno di distanza possiamo dire che molti degli obbiettivi che ci eravamo posti con WelfareX sono stati raggiunti. La cosa importante è che quanto fatto quest’ anno ha permesso di consolidare il welfare pubblico, quello aziendale e quello territoriale e ci ha permesso di gettare le basi per nuove progettualità che saranno portate avanti grazie alla collaborazione e al dialogo con soggetti diversi. CGMoving è stato hub di welfare in grado di generare progettualità e nuovi strumenti per la gestione di sistemi di welfare. Un luogo fatto di legami tra soggetti provenienti da mondi diversi, legami con cui si è in grado di far accadere cose e di generare processi condivisi.

Nel corso dell’evento l’amministratore delegato di CGMoving Luca Faustini ha annunciato la nascita della welfareX® Academy. “Abbiamo immaginato, seguendo la nostra filosofia di crescita condivisa, un programma di formazione dedicato ai welfare manager e a chi eroga i servizi. Uno spazio dove saranno messi a disposizione dei nostri partner contenuti, studi e open data da mettere al servizio della progettazione sul territorio”.

Durante l’incontro sono state presentate diverse best practices che hanno messo in luce piani di welfare on top e conversioni di premi risultato per le aziende, soluzioni digitali di welfareX® per la semplificazione nella gestione dei servizi comunali a beneficio del cittadino, oltre al vantaggio competitivo delle piattaforme territoriali con servizi altamente digitalizzati.

Stefano Granata, Presidente del Consiglio di Amministrazione di CGMoving ha concluso l’evento affermando che “l’idea primordiale di welfareX® racchiude un processo di trasformazione cui tutti possono essere abilitati e in cui si possono trovare risposte esaurienti alle domande di welfare e non solo. A guidarci è il mantra nessuno escluso, per questo nel futuro CGMoving rimarrà una società aperta e capace di costruire reti territoriali in grado di dare risposte efficaci alle domande delle persone”.

L'articolo welfareX: in un anno oltre 273mila servizi per oltre 8mln di euro proviene da WeWelfare.