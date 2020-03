Welfare update: la newsletter AIWA per gli associati

“Welfare Update” è il nome della newsletter che dal mese scorso Aiwa (associazione italiana per il welfare aziendale) diffonde ai propri soci. Un appuntamento mensile che consente di fornire ai soci Aiwa uno strumento in più per fare rete.

“Ogni giorno vengono pubblicati centinaia di articoli che parlano di welfare aziendale, premi di produttività, soluzioni per il benessere dei lavoratori, relazioni industriali. Questo strumento – scrive il presidente Aiwa, Emmanuele Massagli, nel primo numero di “Welfare Update” – volutamente semplice ed agile, non vuole comportare un ulteriore aggravio di tempi nella ricerca di articoli utili, bensì, al contrario, ha lo scopo di selezionare le norme, gli atti di prassi, le ricerche e gli articoli più interessanti del mese in materia di welfare aziendale. Questi sono accompagnati da una breve rassegna dei prodotti editoriali che hanno parlato di AIWA e da una raccolta di quanto è stato diffuso dalla Associazione stessa (studi, circolari, memorie etc…)”.

“Welfare Update” è dedicato agli associati di AIWA, non è un bollettino pubblico. Un archivio di tutte le edizioni sarà disponibile nell’area riservata del sito Aiwa (per informazioni su come accedere scrivere a comunicazione@aiwa.it). “Le aziende socie – scrive ancora Massagli – possono ovviamente utilizzare quanto contenuto nella newsletter come meglio credono, anche condividendolo con i propri clienti. In ogni momento è possibile segnalare nuovi indirizzi interni ai quali si vuole fare arrivare “Welfare Update” o richiedere la pubblicazione di materiali ritenuti interessanti”.

In questi giorni è in diffusione il secondo numero della newsletter, in gran parte dedicato ai problemi derivanti dall’emergenza Coronavirus.

