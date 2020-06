Welfare in Rosa: il progetto Terziario Donna parte da Piacenza

Welfare in rosa mira a riunire tutte le aziende femminili associate a Confcommercio Piacenza fidelizzando e incrementando la base associativa esistente e la rappresentatività del Gruppo con le Pubbliche Amministrazioni

In questi mesi, il Gruppo Terziario Donna Piacenza, ha lavorato per essere sempre più vicino alle imprenditrici e grazie alla condivisione di idee sono nati progetti ed iniziative che stiamo portando avanti grazie al sostegno dell’Associazione, tra i quali il progetto Welfare in Rosa. Come dichiarato dal Gruppo, durante questo lungo periodo tutti ci siamo resi conto dell’utilità e del valore della comunicazione e soprattutto di cosa significa fare parte di un Gruppo ed essere parte di una Rete di Imprese come Confcommercio.

Il progetto a firma Terziario Donna Piacenza prevede la creazione di una cartina cartacea di Piacenza e Provincia dove verranno segnalate, tra le altre, tutte le aziende femminili (ditte individuali, società, ecc.) associate a Confcommercio Piacenza. A tutte queste realtà verrà consegnata personalmente la vetrofania del Terziario Donna Piacenza Orgogliosamente Uniche – simbolo distintivo di appartenenza al Gruppo e rappresentativo del tessuto imprenditoriale femminile piacentino del commercio, turismo e servizi – da poter apporre sulla propria vetrina o all’interno della propria attività.

Nella cartina verranno inoltre segnalate tutte le aziende, femminili e non, che desiderano mettere a disposizione delle mamme uno spazio dedicato a loro, come ad esempio: angolo per l’allattamento, fasciatoio ecc.

A tal fine, Gruppo Terziario Donna Piacenza si propone di fidelizzare ed incrementare la base associativa esistente ed incrementare la rappresentatività del Gruppo con le Pubbliche Amministrazioni. Il progetto, già presentato al Nazionale per la partecipazione al Bando Premio Terziario Donna 2020, vedrà infine il Patrocinio del Comune di Piacenza e della Provincia di Piacenza e verrà divulgato a livello locale e nazionale.

Tutte le aziende interessate a fare parte del progetto possono compilare il modulo scaricabile Il_Welfare_di_TD_Orgogliosamente_Uniche.

