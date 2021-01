UBS Asset Management entra a far parte del Club dei Partner di Assoprevidenza che riunisce i sostenitori della diffusione della cultura previdenziale e del welfare in Italia

UBS Asset Management Italia fa parte del gruppo UBS, è un asset manager globale, con business ben diversificati per aree geografiche, competenze e canali distributivi. Opera con un’ampia gamma di stili e strategie in tutte le principali classi di investimento, tradizionali e alternative. Con 980 miliardi di dollari gestiti dal gruppo rappresenta una delle maggiori case di investimento in Europa, il primo gestore di fondi in Svizzera e uno dei più grandi gestori di hedge fund e real estate al mondo.

Attiva in Italia dal 2001, UBS AM segue una filosofia di investimento che valorizza l’approccio di team e punta all’individuazione delle migliori soluzioni di investimento attraverso una vasta gamma di servizi a investitori istituzionali, consulenti finanziari e investitori privati.

L'articolo UBS Asset Management Italia allarga il club di Assoprevidenza proviene da WeWelfare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA