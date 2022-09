Tundr HRtech: l’abilitatore di welfare giovane, innovativo e eco-friendly

Growth Capital ha deciso di investire nelle soluzioni innovative, ecologiche e completamente digitali di Tundr, startup HRtech fondata nel 2021 dai tre giovani under 25, che risponde efficacemente alla domanda di servizi di welfare aziendale più dinamici e fluidi rispetto a quelli offerti dai player tradizionali

Tundr, startup HRtech che promuove il benessere organizzativo tramite un innovativo ecosistema di e-welfare e che supporta le aziende nell’erogazione di benefit a vero impatto sociale, ha reso noto un round pre-seed da 1,7 milioni di euro ad opera di un veicolo partecipato dal Top Manager della moda Silvio Campara insieme ad investitori strategici italiani ed internazionali, fra i quali l’industriale Claude Solarz, attivo nel settore del riciclo eco-responsabile, e Stéphane Rotenberg, noto presentatore televisivo francese. Il round di investimento è stato coordinato dallo Studio Gatti Pavesi Bianchi Ludovici e dall’Advisor Growth Capital.

“Siamo molto orgogliosi dell’esito del round. Il merito va ad un incredibile team unito da una visione comune: accompagnare i lavoratori nella loro quotidianità grazie ad un unico tool che, per la prima volta, sarà in grado di gestire tutti i benefit aziendali”, ha dichiarato Jules Arthur Sastre, co-fondatore di Tundr.

“Grazie a questo round di investimento, che porta il totale raccolto oltre i 2 milioni di euro in 12 mesi, vogliamo diventare l’abilitatore di iniziative aziendali con un reale impatto sulla vita quotidiana delle persone, sempre più digitali ed orientate a pratiche eco-friendly”, ha concluso Giorgio Seveso, co-fondatore di Tundr.

“Grazie a soluzioni innovative, ecologiche e completamente digitali, Tundr risponde efficacemente alla domanda, sempre più diffusa, di servizi di welfare aziendale più dinamici e fluidi rispetto a quelli offerti dai player tradizionali. Siamo felici di affiancare questa realtà giovane e promettente, che ha già catturato l’attenzione di investitori internazionali, in un’importante fase di crescita e affermazione nel mercato HRtech”, ha commentato Andrea Casati, Vice President di Growth Capital.

Tundr Tech Corporation è stata fondata nel 2021 dai tre giovani under 25 Jules-Arthur Sastre, Giorgio Seveso, ed Alexandre de Angelis insieme all’imprenditrice Manuela Ronchi, la startup Tundr vuole ridefinire le logiche del settore facendo leva su una soluzione tecnologica employee-driven. Le risorse raccolte saranno destinate allo sviluppo di nuovi prodotti, all’inserimento di figure chiave ed al consolidamento dell’offerta, già con un primo sguardo oltre confine. Con il primo servizio attivo, TundrMove, le aziende possono promuovere stili di mobilità green dei propri dipendenti. Una soluzione full digital per incentivare e sponsorizzare la transizione ecologica con accesso immediato agli operatori del trasporto pubblico, della micro-mobilità, del car pooling e del car sharing in Italia. Inoltre, l’app permette di stimare in tempo reale l’impatto ambientale relativo ad ogni spostamento, una maniera user-friendly per scoprire le alternative di spostamento più green e ridurre le proprie emissioni. Tundr Tech Corporation Srl, con sede a Milano, è una start-up innovativa operante nel settore dei benefit aziendali.

Growth Capital è l’advisor leader in Italia per aumenti di capitale e operazioni di finanza straordinaria per startup e scaleup. Growth Capital offre la migliore advisory personalizzata in funzione della tipologia di operazione e di interlocutore: affianca startup e scaleup per tutta la durata del fundraising, consentendo ai migliori imprenditori di sostenere la propria crescita senza smettere di concentrarsi sulla gestione della loro azienda e supporta Corporate e investitori nell’individuare i deal più promettenti sul mercato.

