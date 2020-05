TAKE 5 di Matipay. Il welfare per una pausa caffé in sicurezza

“TAKE 5” è la soluzione di Matipay per la pausa caffé e la distribuzione automatica delle mascherine per la gestione degli assembramenti nei punti ristoro e per automatizzare la distribuzione dei dpi

MatiPay, la Fintech Company finanziata da Neva Finventures, società di Intesa Sanpaolo, lancia TAKE 5, la nuova funzionalità per il distanziamento sociale che gestisce in maniera efficiente l’accesso ai distributori automatici, evitando ogni genere di assembramento.

Con l’avvio della fase 2 dell’emergenza Coronavirus, il welfare in azienda si configura come strumento indispensabile e necessario per proteggere la salute e il benessere dei dipendenti sul luogo di lavoro dei 4,5 milioni gli italiani che, dopo mesi di stop e smart working, sono tornati alle loro postazioni. Un ritorno che richiede alle aziende l’applicazione di nuove regole e l’incremento dei livelli di igiene, il distanziamento minimo delle scrivanie e specifici protocolli per l’utilizzo degli spazi comuni, nonché un’adeguata fornitura dei dpi.

In Italia, primo Paese europeo per numero di vending machine installate – oltre 822 mila, di cui più del 60% collocate in ambienti professionali pubblici e privati (Fonte: Centro Studi MatiPay su dati Confida e Statista) – il tema della gestione dei punti ristoro dove sono collocati i distributori automatici, diventa un tema quanto mai più urgente. Attraverso TAKE 5, MatiPay va così incontro alle esigenze di lavoratori e datori di lavoro, offrendo agli utenti la possibilità di prenotare velocemente la propria pausa al distributore tramite app e alle aziende di adeguarsi alle disposizioni INAIL, garantendo al contempo sicurezza e i servizi di ristoro. Il sistema di prenotazione e gestione dei turni si basa infatti, sulla possibilità di verificare da remoto, sul proprio smartphone, il numero di persone presenti nei pressi del distributore, che potrà disabilitarsi automaticamente in caso di assembramento eccessivo e prolungato. La nuova funzionalità offrirà inoltre, la possibilità di avviare senza sforzo organizzativo, la distribuzione di mascherine, gel disinfettanti e altri dispositivi di protezione individuale, necessari negli ambienti di lavoro più affollati.

“La grande diffusione dei distributori automatici – sottolinea Matteo Pertosa, Ceo di MatiPay – è una risorsa unica, che il Paese potrebbe sfruttare per una veloce e capillare distribuzione delle mascherine. Le vending machine sono presenti in ogni azienda e noi di MatiPay abbiamo voluto dare il nostro contributo per continuare ad utilizzarle con serenità.”

TAKE 5 consentirà anche agli operatori di gestire quotidianamente, da remoto e in collaborazione con le aziende, i distributori nei diversi luoghi di ristoro (regolazione orari, numero di persone consentito per break), notificare ai dipendenti messaggi di responsabilità sociale (buone norme di convivenza e di igiene). Inoltre, attraverso programmi di fidelizzazione, sarà possibile incoraggiare gli utenti a frequentare le aree di ristoro negli orari meno affollati.

TAKE 5 di Matipay. Il welfare per una pausa caffé in sicurezza

