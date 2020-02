Studio Sila. Per il lavoro, investire nel welfare di relazione

In attesa della 5a edizione del Welfare Index PMI 2020, abbiamo incontrato alcune delle realtà che si sono contraddistinte come Welfare Champion nell’edizione 2019. Intervista a Tommaso Sila, titolare di Studio Sila, realtà di tredici dipendenti specializzata nella consulenza del Lavoro a Brescia per Aziende e Cittadini.



La vostra realtà imprenditoriale in che modo investe sui propri dipendenti (benefit, assistenza, smartworking)?

Studio Sila investe nel welfare sostanzialmente in tutto: abbiamo smart working, flessibilità oraria, flexible benefit utilizzabili tramite un plafond welfare complessivo sia per competenze che premialità. Abbiamo inoltre convenzioni con soggetti terzi in campo salute e acquisti.

Quanto ha inciso per voi il riconoscimento da parte del Welfare Index PMI e quanto è importante per la vostra reputazione aziendale?

Il Welfare Index PMI è arrivato come premio dopo che avevamo già deciso in autonomia come realtà di investire nel welfare. Il mio studio fa consulenze inerenti al welfare, gestisco sistemi organizzativi di premialità e prima, o contemporaneamente, queste valutazioni sono state applicate all’interno della mia realtà prima di proporle ai clienti, per testarle e perché ci credo. L’uso del logo Welfare Index PMI ha avuto un peso mediatico e di immagine ma non quantificabile a consuntivo.

Ultimamente si parla molto di community relation, ovvero l’interesse verso l’ambiente di riferimento nel quale lavora l’individuo e il tessuto relazionale da potervi costruire al suo interno. Attraverso quali strumenti ascoltate le comunità (dipendenti, realtà associative, enti) che vi gravita attorno?

La nostra struttura basa il suo ascolto attraverso una costante relazione umana coi nostri dipendenti. Scegliamo di interloquire ponendo delle domande e ottenendo risposte utili da entrambi le parti. La comunità con la quale ci confrontiamo è quella dei clienti e dei loro dipendenti, che ci comunicano direttamente i loro bisogni e difficoltà. Rispetto invece al territorio, devo dire che di fatto c’è pochissima conoscenza in materia di welfare e quindi poca interazione.

Per i vostri piani di welfare, vi appoggiate a un provider e/o a realtà associative di categoria? In base a quali fattori li scegliete?

Siamo autonomi nella fornitura anche se poi per l’operatività pratica ci avvaliamo di un portale di flexible benefit messo a disposizione dei dipendenti dove possono scegliere i servizi da utilizzare.

Welfare aziendale e territorio: il terzo Settore può diventare un competitor nella fornitura di piani e servizi di welfare aziendale?

Abbiamo lavorato insieme alle cooperative per quanto riguardo la formazione della figura del welfare manager indicando loro la possibilità di gestione del welfare sia endoassociativo che per la fornitura di servizi a soggetti terzi, come provider di servizi in merito a ciò che può esser fatto nell’assistenza sanitaria domiciliare o maggiordomo aziendale. Però credo che le cooperative non abbiano l’attitudine, hanno una mission diversa: per gestire per conto terzi il welfare bisogna avere una mentalità imprenditoriale e non assistenziale, quindi le cooperative hanno un focus inevitabilmente d’altro tipo.

