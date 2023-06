Sostenibilità, anche nella formazione

Connecto, società di consulenza specializzata in ambito energia, mobilità sostenibile e telecomunicazioni, assegna a MobieTrain, prima web-app di microlearning per il personale, la formazione di sales, nuovi assunti e dipendenti

L’attivazione dei corsi di MobieTrain consente agli oltre 150 dipendenti di Connecto di formarsi attraverso un’esperienza di apprendimento incentrata sull’acquisizione di nuove competenze e conoscenze, fino a 6 volte più veloce rispetto ai percorsi di apprendimento tradizionali. Il personale avrà modo di gestire al meglio il proprio tempo: bastano infatti dai 5 ai 10 minuti al giorno per accedere ai percorsi formativi, da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, a seconda della propria disponibilità.

La strategia dei consulenti di Connecto si basa sull’ottimizzazione personalizzata delle forniture, sempre con lo sguardo rivolto ai mercati e alle politiche dei diversi operatori del settore. Connecto monitora costantemente le normative italiane ed europee, e si attiva in modo proattivo con i clienti per consentire loro di cogliere ogni possibile opportunità. Particolarmente attenti alla realtà locale dei territori in cui sono presenti, gli specialisti di Connecto si adoperano per far incontrare le offerte degli operatori locali con i Clienti delle rispettive zone, in una logica sostenibile e circolare. Connecto punta inoltre sulla formazione degli operatori che si interfacciano in prima linea con il pubblico, per essere così in grado di offrire soluzioni tailor-made e personalizzate.

“Connecto è un’azienda attiva nel settore dell’energia, con una forte vocazione all’innovazione e alla sostenibilità. Le Persone sono il vero asset aziendale – per questo, la società investe molto in formazione qualificata e nel coinvolgimento dei collaboratori al progetto complessivo. Connecto si è rivolta a MobieTrain per formare la propria rete sales, per efficientare il processo di onboarding e per agevolare la consapevolezza su procedure e nuovi progetti interni.” dichiara Maria Sole Morri, HR Training & Development.

“L’obiettivo ultimo di MobieTrain è quello di andare incontro alle esigenze dei dipendenti in prima linea. Ci impegniamo ogni giorno affinché attraverso la nostra app le persone possano prendersi cura del proprio sviluppo personale e professionale all’interno di un mondo del lavoro che per sua natura offre poco tempo extra per lo studio. Il dipendente viene messo in condizione di fruire di percorsi formativi coinvolgenti ed immediati, a cui poter accedere quando e come preferisce. Si tratta senza dubbio di un modello diverso e innovativo di formazione, che apporta notevoli vantaggi anche all’esperienza d’acquisto del cliente finale.” spiega Laura Fornaroli, Marketing Specialist di MobieTrain Italia.

