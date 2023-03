Il report Social Media Welfare Hub promosso da Mefop spa dimostra come sia cresciuta da parte dei fondi pensione la consapevolezza dell’importanza di comunicare sui social ma il ricorso all’advertising, auspicabile per aumentare l’engagement, è ancora poco diffuso

Social Media Welfare Hub, in forma abbreviata SWHub, è l’annuale report di Mefop (Società per lo sviluppo del Mercato dei Fondi Pensione) che studia la comunicazione social in ambito welfare. SWHub si propone come luogo di confronto tra i professionisti della comunicazione che hanno aderito alla community e gli operatori del welfare.

Il Report, realizzato in collaborazione con Open-Box, si pone in continuità con i lavori precedenti e monitora la gestione della comunicazione sulle principali piattaforme social dei fondi pensione negoziali associati a Mefop.

L’analisi di quest’anno va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, prende in considerazione 27 fondi pensione negoziali, raggruppati sulla base del numero degli aderenti al 30 settembre 2021 (così come riportato nel Bollettino Statistico Mefop n. 82).

Due tendenze:

i social vengono utilizzati dai fondi principalmente per aumentare la awareness e per comunicare con i propri iscritti, attuali e potenziali

cresce la consapevolezza del ruolo di queste piattaforme, ma il ricorso all’advertising, che porterebbe maggiore visibilità ai contenuti creati e renderebbe più efficace la comunicazione, è ancora scarso e poco diffuso

Le piattaforme più utilizzate nel 2022 sono Facebook (24 fondi), YouTube (22 fondi) e Linkedin (18 fondi), mentre Instagram (6 fondi), Twitter (10 fondi) e Telegram (2 fondi) sono quelle meno usate. Rispetto ai dieci assenti nel 2020, quest’anno sono solo cinque i fondi che non stati presi in considerazione perché non presenti su nessuna piattaforma social.

L'articolo Social Media Welfare Hub: Facebook, YouTube e Linkedin i più usati dai fondi pensione proviene da WeWelfare.