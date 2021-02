Sesana (Generali Italia): “salute e welfare fondamentali per la salute”

Generali Italia accelera su Salute e Welfare per rispondere più velocemente ai bisogni dei clienti. Varato un nuovo assetto organizzativo commerciale, tecnico e liquidativo. Paolo De Santis è il nuovo Chief Health & Welfare Officer per la Country Italia. Cesare Lai nominato Amministratore Delegato di Generali Welion

Marco Sesana, Country Manager & Ceo Generali Italia e Global Business Lines, ha dichiarato: “Oggi più che mai la salute e il welfare sono fondamentali per le famiglie, per le imprese e per il Paese. Per migliorare la qualità e l’accessibilità delle coperture e dei servizi ai clienti ridisegniamo la nostra struttura organizzativa con l’obiettivo di continuare a innovare e semplificare evolvendo in questi ambiti prioritari per la vita delle persone. Forti della nostra expertise vogliamo consolidare la nostra leadership sul mercato: puntiamo ad accelerare la crescita del business assicurativo e della gestione dei sinistri per terze parti”.

In linea con la strategia 2021 “Partner di Vita”, Generali Italia accelera sul fronte Salute, un business strategico ed in forte crescita, e vara un nuovo modello organizzativo che integra le componenti commerciali, tecniche e liquidative in una struttura dedicata Health & Welfare.

Dal 1° marzo 2021 la struttura Health & Welfare verrà affidata a Paolo De Santis, che ricoprirà il ruolo di Chief Health & Welfare Officer. Contestualmente Cesare Lai sarà nominato Amministratore Delegato di Generali Welion.

La struttura di Health & Welfare avrà la responsabilità della gestione assicurativa degli affari employee benefits riguardanti i rischi di malattia e di invalidità permanente da malattia di Generali Italia oltre al coordinamento a livello di Country (Generali Italia, Genertel, Alleanza Assicurazioni) delle attività del business salute e dei servizi relativi erogati tramite Generali Welion, che diventa il polo di riferimento Employee Benefit sui temi Salute e Benessere (Malattia, Infortuni) e Protezione della Vita in generale.

Paolo De Santis, manager del Gruppo che vanta una pluriennale esperienza e competenza nel settore assicurativo e in particolare nel settore della Salute, già Consigliere Delegato di Generali Welion, riporterà direttamente al Country Manager & Ceo di Generali Italia e Global Business Lines, Marco Sesana. Con l’obiettivo di una maggiore spinta commerciale, Cesare Lai, sarà nominato nuovo Amministratore Delegato di Generali Welion, la società di Generali Country Italia specializzata in programmi di Welfare Integrato e servizi dedicati alla salute. Lai negli anni ha rivestito ruoli di crescente rilievo strategico in molteplici aree del settore assicurativo, di brokeraggio e consulenziale.

L'articolo Sesana (Generali Italia): “salute e welfare fondamentali per la salute” proviene da WeWelfare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA