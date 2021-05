Save the date Well@Work 2021: verso un modello integrato di welfare 4.0

L’edizione 2021 di Well@Work si terrà online il prossimo 19 maggio a partire dalle 9.00: come è cambiato il welfare in questo ultimo anno e quale sarà quello del futuro?

Le politiche di welfare aziendale post-Covid e le strategie di sviluppo nel cosiddetto new normal: su questi temi si confronteranno le principali aziende italiane e multinazionali durante Well@Work 2021 – Charge the energy – l’evento organizzato da HRC Community in collaborazione con Generali Welion, GoodHabitz, Jointly Il Welfare Condiviso, Technogym, Up Day e Valyouness e in partnership con Fortune Italia e WeWelfare – che si terrà su piattaforma online il 19 maggio p.v..

In questa occasione, le aziende condivideranno visioni, esperienze, best practice e iniziative adottate a seguito dell’emergenza Covid-19 per garantire e tutelare la salute, la sicurezza delle proprie persone, senza dimenticare al tempo stesso l’importanza di mantenere elevato il livello di ingaggio e di condivisione del purpose dell’impresa.

Nell’ambito dell’incontro, verranno inoltre premiati i migliori progetti #peoplecarebased in tema di benessere organizzativo sviluppati durante la pandemia tra le oltre 60 candidature presentate dalle aziende che hanno aderito al contest organizzato da HRC Community. I progetti sono stati valutati da una giuria composta da rappresentanti del mondo dell’impresa e della consulenza.

“Il periodo emergenziale che abbiamo vissuto ha impresso una forte accelerazione alle politiche di welfare delle imprese. Perché queste politiche siano efficaci, è necessario però che vengano incontro ai reali bisogni delle persone e che si possa misurarne l’impatto in termini di benefici per la popolazione aziendale. – dichiara Giordano Fatali, Founder & President di HRC Group e Founder di CEOforLIFE – Siamo passati ormai da un welfare tradizionale ad un welfare 4.0, integrato all’interno delle strategie dell’impresa e soggetto a valutazione e rimodulazione, e questa flessibilità e capacità di adattamento rappresenterà sempre di più in futuro il vero valore aggiunto per la competitività delle aziende”.

