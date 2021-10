SAVE THE DATE AdEPP: Stati generali della previdenza

Mercoledì 20 Ottobre 2021, 12:00

SAVE THE DATE AdEPP: venerdì 22 alle ore 9.30 presso Villa Miani si terrà l’evento “Stati generali della previdenza dei liberi professionisti” che era stato rimandato lo scorso marzo a causa della pandemia

Grazie alle nuove misure di sicurezza, gli Stati Generali si terranno in parte in presenza e in parte da remoto. Per dare la possibilità a tutti i professionisti di assistere, sia il sito AdEPP sia tutti i siti delle Casse di previdenza private manderanno in onda la diretta streaming.

Ai liberi professionisti, infatti è dedicato l’evento e le due ricerche che verranno presentate nell’arco della giornata.

Quella del Censis che ci racconterà come la percezione del mondo esterno sui professionisti sia profondamente cambiata tanto che, oggi, questi non solo non rappresentano più la “casta”, classificazione che per anni ha “condizionato” l’idea di uno spaccato lavorativo che poco in realtà aveva a che fare con una classe privilegiata, ma categorie alle quali rivolgersi per avere risposte e soluzioni ai propri problemi.

La Luiss, invece, ci illustrerà come è cambiato il mondo del lavoro, come le tecnologie hanno trasformato la nostra vita e quella dei professionisti, le sfide alle quali tutti siamo chiamati a rispondere ma anche gli strumenti che, se ben conosciuti ed usati, possono aiutarci ad affrontare i cambiamenti.

Cambiamenti che le Casse hanno già ben presente tanto da trasformare e allargare le proprie politiche di welfare, non più solo assistenziale ma via via sempre più rivolto al sostegno della professione, non più solo del post lavorativo ma strategico, non più emergenziale ma del rilancio.

Tutto questo e molto altro si potrà capire leggendo i dati, le misure, le analisi contenute nel Secondo Rapporto AdEPP sul Welfare delle Casse di Previdenza Private.

Non mancheranno i momenti di confronto perché dal confronto nascono le idee e soprattutto la conoscenza profonda di sistemi che si parlano: quello delle Casse, quello della Politica, quello del Governo, quello del mondo della finanza/bancario/assicurativo.

Il Ministro del Lavoro, Andrea Orlando, salirà sul palco dopo aver assistito sia alla relazione del Presidente dell’AdEPP, Alberto Oliveti, sia della Vice presidente e responsabile welfare, Tiziana Stallone, mentre la Ministra per la Disabilità, Erika Stefani, interverrà nel pomeriggio.

Il mondo finanziario/bancario/assicurativo sarà via via intervistato dal giornalista e professore Luiss, Francesco Giorgino, in una susseguirsi di one to one che affronteranno alcuni temi di interesse per i liberi professionisti e per il Sistema Casse.

Al Presidente AdEPP il compito di chiudere l’intensa giornata.

Programma

9.30 Presidente ALBERTO OLIVETI- Introduzione e relazione piattaforma programmatica

10.30: Presentazione Presidenti AdEPP

10.45: Rapporto CENSIS – Keynote speech PROF. GIORGIO DE RITA

11.45: Presidente TIZIANA STALLONE – Presentazione del “”Secondo Rapporto AdEPP

sul Welfare: Con un focus sul welfare della crisi e del sostegno alla ripresa”

12.30: NUNZIO LUCIANO – Presidente EMAPI – Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani

Professionisti Italiani

12.45: ANDREA ORLANDO – Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

PAUSA

14.30: ERIKA STEFANI – Ministro per le disabilità

15.00: GILBERTO PICHETTO FRATIN – Viceministro dello Sviluppo Economico

15.30: Ricerca LUISS – Keynote speech PROF. MICHELE COSTABILE

16.30: AdEPP INCONTRA I TOP PLAYERS DEL MONDO BANCARIO, ASSICURATIVO E

FINANZIARIO

Modera il Prof. Francesco Giorgino

ALBERTO OLIVETI – Presidente AdEPP

CLAUDIO DESCALZI – Amministratore Delegato Eni

ELENA PATRIZIA GOITINI – Amministratore Delegato BNL Gruppo BNP Paribas

CARLO MESSINA – Consigliere delegato e CEO di Intesa Sanpaolo

RENATO RAVANELLI – Amministratore delegato di F2i

ANDREA MONTANINO – Cassa Depositi e Prestiti (In attesa)

MARCO SESANA – Amministratore Delegato di Generali Italia

LUISA TODINI – Presidente del Comitato Leonardo

18.30: Conclusioni

