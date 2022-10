Santagostino: con “il camper della salute” il benessere mentale è accessibile a tutte e tutti

Santagostino, nella Giornata Mondiale della Salute Mentale, a Roma arriva il “camper della salute”: dall’11 al 15 ottobre un ricco calendario di appuntamenti in giro per la città – e nella sua nuova sede in Piazza Cavour – per offrire colloqui psicologici gratuiti e sensibilizzare le persone sull’importanza della cura di sé

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale (10 ottobre), quest’anno dedicata al tema “Fai della salute mentale e del benessere per tutti una priorità globale”, Santagostino, prima rete privata di poliambulatori specialistici e primo erogatore di psicoterapia online in Italia con un modello accessibile, è scesa in campo organizzando una serie di iniziative sul territorio romano, nei suoi centri in tutta Italia e online per sensibilizzare le persone ad avere cura di sé fin dai primi segni di disagio, che in Italia sta crescendo sensibilmente.

Secondo un’indagine condotta su un significativo campione di popolazione – composto da circa 6.000 individui tra i 20 e i 50 anni che hanno risposto a un questionario somministrato attraverso la Finestra sulla Mente (progetto editoriale nato dall’équipe di psicoterapeuti della struttura) – il 25% dei soggetti in questa fascia di età riporta un malessere psicologico significativo. Pandemia, lockdown, ma anche crisi economica e conflitto Russia-Ucraina, un contesto macroeconomico e geopolitico di incertezza, sono tutti fattori che stanno contribuendo ad aumentare il disagio psicologico nella popolazione economicamente attiva.

“È fondamentale continuare a far crescere la consapevolezza nelle persone che la salute mentale deve essere una priorità e un diritto, in quanto ne va del benessere della collettività nel suo insieme. Di conseguenza, la psicoterapia – e in generale tutti i trattamenti per la salute mentale – devono diventare trattamenti accessibili a tutti, fin dai primi segnali di malessere. Come per tutti i problemi di salute in generale, intervenire precocemente sulle problematiche emergenti permette inoltre di ottenere risultati migliori, evitando il progressivo peggioramento del disagio e la comparsa di veri e propri disturbi mentali”, commenta il dott. Stefano Porcelli, psichiatra, psicoterapeuta e responsabile dell’area psichiatrica-psicologica-neurologica del Santagostino.

Proprio per portare l’attenzione sui temi della consapevolezza e dell’accessibilità ai servizi per la salute mentale, Santagostino sarà presente a Roma, dall’11 al 15 ottobre, con il suo “camper della salute” per offrire consulenze psicologiche di orientamento gratuite, disponibili anche presso la nuova sede Roma Cavour (piazza Cavour 19).

In particolare, le tappe del camper seguiranno il seguente calendario:

martedì 11 ottobre: piazza Cavour (ore 13.00 – 15.00)

(ore 13.00 – 15.00) mercoledì 12 ottobre: università Luiss, Viale Romania 36 (ore 12.00 -18.00)

(ore 12.00 -18.00) giovedì 13 ottobre: università Sapienza Piazzale Aldo Moro 3 (ore 11.00 – 19.00)

(ore 11.00 – 19.00) venerdì 14 ottobre: università Roma Tre Via Ostiense 182 (ore 13.00 – 19.00)

(ore 13.00 – 19.00) sabato 15 ottobre: piazzale di Ponte Milvio (ore 14.00 – 19.00)

Inoltre, sul canale Instragram Santagostino_latuasalute la dott.ssa Claudia Sicali, psicoterapeuta del Santagostino, offrirà una serie di consigli su come costruire strategie che prevengano le forme di disagio mentale e ampio spazio al tema sarà dedicato anche all’interno del magazine la Finestra sulla Mente .

L'articolo Santagostino: con “il camper della salute” il benessere mentale è accessibile a tutte e tutti proviene da WeWelfare.