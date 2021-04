Rubriche del non profit: la parola al Terzo Settore

Italia non profit lancia Rubriche del non profit per estendere, condividere e scrivere il futuro del Terzo Settore.

Nasce Rubriche del non profit , il format di Italia non profit che lascia spazio alle più importanti voci del Settore per pensare, condividere e scrivere il futuro del non profit italiano. Un appuntamento a cadenza settimanale che ospiterà contributi inediti di professionisti che, con le loro idee, alimenteranno il dibattito sui fatti importanti, cultura e notizie sulla cresta dell’onda che riguardano il Terzo Settore.

Due le Rubriche che inaugureranno l’appuntamento: il podcast “Fundraising in Blues” di Luciano Zanin – formatore e consulente di fundraising – che condividerà con i fundraiser di tutta Italia la grande esperienza sviluppata con tanti tipi di organizzazioni, e la rubrica “Morning has Broken” di Carlo Mazzini – fiscalista ed esperto di Riforma del Terzo Settore – che ci aggiornerà sulle novità del Settore, con un taglio sulle visioni strategiche legate al cambiamento in atto.

Saranno poi resi disponibili contenuti di altri autori che si focalizzeranno su temi primari: filantropia, accesso alle risorse, la prospettiva dei piccoli enti, i dati e molto altro.

“La distanza a cui siamo costretti da oltre un anno non ha scalfito la voglia e il bisogno di dialogo. Mai come in questo momento storico è importante confrontarsi e aprire le proprie porte ai protagonisti del Settore. Attraverso interviste, podcast, e articoli vogliamo dare l’opportunità a chi frequenta Italia non profit di informarsi e conoscere qualcosa in più o in un modo un po’ diverso, anche attraverso le opinioni di chi si sporca le mani, di chi da sempre conosce il Settore, di chi sta affianco agli enti e alle fondazioni, di chi lavora per la sua crescita, ma anche di chi si occupa di altro e fornisce spunti utili per l’innovazione” – afferma Giulia Frangione, Ceo di Italia non profit.

Rubriche del non profit viene lanciato insieme a Spazio Raccolta Fondi, una nuova sezione di aggiornamento presente su Italia non profit e dedicata a chi si occupa di fundraising. Uno spazio completo di strumenti per la raccolta, guide, compendi, storie, consigli, normative e tanti contenuti di ispirazione per implementare strategie innovative di raccolta fondi.

“Negli ultimi anni abbiamo assistito a una crescita del bisogno informativo, nel solo 2020 i contenuti di approfondimento (articoli e guide) su italianonprofit.it sono stati fruiti gratuitamente da oltre 360.000 utenti. Continueremo ad essere uno spazio aperto di dati, informazioni, e da adesso di contributi e voci esterne. Tutto va nella stessa direzione: far crescere il Settore, dotarlo di strumenti che lo aiutino a interpretare questo momento di cambiamento, fornirgli supporto per guardare fuori, per ispirarsi, per essere sempre più professionalizzato e professionalizzante, per far emergere le grandi competenze e il grande apporto che queste danno alla società civile.” – conclude Frangione.

