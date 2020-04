RITORNO AL FUTURO IN ATTESA DEL MERCATO

Quando sembrava che il WelfareState fosse avviato verso un tramonto indolente per la scarsità di risorse disponibili e per l’emergere di nuove proposte di benessere fondate sull’intervento privato, l’esplosione della pandemia ha riproposto con forza il ruolo centrale di un welfare pubblico, un primo pilastro generalizzato di protezione sociale rivolto anzitutto al sostegno dell’occupazione, non senza tuttavia concreta attenzione alle nuove povertà.



E dunque, riecco lo Stato, come sottolinea Tiziano Treu nella sua intervista. Riecco lo Stato sociale, robusto e necessario, ribadisce a sua volta Pier Paolo Baretta. Con buona pace di chi avrebbe voluto confinarlo nella polvere dei libri di storia a imperitura memoria di William Beveridge. E invece rieccoci a dipendere dall’efficacia e dall’efficienza della macchina pubblica e delle risorse pubbliche che si possono generare, per proteggere lavitadeicittadini, «dallaculla allabara», come solo gli anglosassoni accettano di diresenza fare scongiuri.

Il mercato aspetta.Ma sa che tornerà il suo turno.Nessunohamai volutogiocare dei derby, tra pubblico e privato, sostiene Marco Vecchietti di Rbm Salute.Mamolti hanno voluto - e a ragione - occupare quello spazio vitale di intermediazione tra l’erogazione dei servizi di rilevanza pubblica, per loro natura standard, e la spesa integrativa e complementare che vuole garantire flessibilità di consumo ai cittadini. In questo ruolo stanno naturalmente le compagnie di assicurazione, che non da oggi, soprattutto sul fronte sanitario, si propongono come soggetti di ottimizzazione e dimutualità, capaci di ridurre al minimo le esperienze di welfare fai-da-te, spesso praticate, quasi sempre poco razionali. Sicché, l’offerta assicurativa si è fatta subito innovativa, offrendo coperture nuove, seguendo i nuovi bisogni esplosi con la pandemia e con le insicurezzee irischichesi è portata dietro.



L’irrompere del virus e la sua dimensione biblica hanno spazzato via in poche settimane certezze sin qui inossidabili per milioni di persone, convinte di poter disporre sempre e comunque di un reddito da lavoro in grado di assicurare una vita dignitosa anche a chi sarebbe venuto dopo: uno choc destabilizzante, tale da provocare un effetto depressivo capace di scuotere il Paese fin nelle fondamenta. Di fronte a ciò lo Stato non poteva restare inerte.



Forse il futuro sarà meno drammatico di quanto si tema, la ripresameno ostile di quantosipreveda: lopensano inmolti,ma si tratta di fragili auspici, umane speranze chepoggianosull’illusionechealla fine anche questa passerà. Ma lo sconquasso c’è stato erimettere aposto icoccinonsarà facile né breve, nonostante le altisonanti professioni di solidarietà che giungono dall’Europa.



Già, l’Europa. Oltre la cronaca del meschino gioco a rimpiattino tra i Paesi del Nord - guidati da quell’Olanda che Michel Houellebeq definiva un’azienda multinazionale, più che uno Stato nazionale - e quelli del Sud, nel dossier che avete tra le mani si alza la voce di un grande vecchio della politica e del capitalismo italiano: Giuseppe Guzzetti, Che tuona a suo modo contro un’Unione europea orfana di statisti, preda - nel migliore dei casi - di cinici politici che cercano consensi nazionali anche quando esibiscono indirizzi europei.

Come la signora Merkel che «ha imposto all’Ue le scelte che volevano i suoi elettori; ha governato a Bruxelles, aumentando i suoi consensi a Berlino».



Nella latitanza di politiche sociali continentali a ciascuno tocca di ricreare il proprio equilibrio, la propria nuova protezione sociale. Nuovi ombrelli, sempre più personalizzati, sono destinati ad aprirsi per proteggere e tutelare le esigenze diverse di una società non più di massa.



Ma il quesito, tutto nuovo che avanza, ora è: ci saranno le risorse? La domanda è più o meno la stessa di sempre, ma fino a ieri era rivolta al sistema pubblico, sempre meno ricco, sempre più indebitato. Oggi lo si chiede al mercato, cioè ai consumatori e alle loro capacità di rappresentanza collettiva. Ci saranno i soldi per pagare i premi assicurativi aggiuntivi? Ci saranno i margini aziendali per promuovere piani di welfare aziendali?

La crisi - speriamo prima che poi - è destinata a rientrare. Il mare dell’intervento pubblico lascerà sulla spiaggia poco più che schiuma, e da lì bisognerà ripartire a costruire castelli che non siano più solo di sabbia. Il welfare mix, pubblico-privato, dovrà trovare un nuovo equilibrio. Più essenziale, più rivolto ai fondamentali. Negli ultimi anni il veicolo dei piani di welfare aziendali aveva consentito di coltivare benefit ludici, fino al confine con la frivolezza: nei cataloghi delle piattaforme dei maggiori provider era in vendita persino il «Viaggio esperienziale in mongolfiera», divenuto ormai un classico delle citazioni del bestiario di cui si componevano i bouquet dei più creativi. Oggi c’è chi intravvede una nuova figura, il coach aziendale, incaricato di indicare i percorsi più convenienti tra le proposte di protezione pubblica e privata, per non incorrere in inutili sovrapposizioni - tre ombrelli fanno lo stesso mestiere di uno - e quindi per evitare sprechi di tempo e di risorse.

E' comunque un nuovo inizio. «Quando avevamo trovato tutte le risposte ci hanno cambiato le domande», scriveva Eduardo Galeano. Le risposte del welfare mix sono da riscrivere. Tutte. Ma non tutte le nuove domande sono state ancora formulate.