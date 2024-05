Giovedì 23 Maggio 2024, 13:00 - Ultimo aggiornamento: 14:00

Rilanciamo la Ricerca 2024 dell’Osservatorio HR Innovation Practice del Politecnico di Milano di cui Jointly è partner secondo la quale il benessere aziendale è un elemento più importante dei soldi ed è alla base della scelta di cambiare lavoro

I dati della Ricerca 2024 dell’Osservatorio HR Innovation Practice del Politecnico di Milano – di cui Jointly è partner – indicano chiaramente che la mancanza di benessere è la principale causa per cui i lavoratori in Italia cambiano lavoro, anche prima del salario. Non avere un approccio strategico al corporate wellbeing non solo rappresenta un costo per l’azienda, ma può anche significare una perdita di competitività sul mercato.

La ricerca veicolata da Will Media ribadisce che il corporate wellbeing non può quindi essere ottenuto attraverso una serie di iniziative isolate ma è il risultato di una employee life- work experience che mette al centro i bisogni e le aspettative delle persone, abilitandole a lavorare in modo efficace e a connettere il proprio scopo individuale con quello aziendale. Per le aziende, ciò significa adottare politiche e pratiche che favoriscano l’integrazione vita-lavoro, come la flessibilità nell’orario di lavoro, il supporto per la salute mentale e fisica, l’opportunità di sviluppo professionale e il coinvolgimento in iniziative sociali. Per i giovani professionisti, significa cercare organizzazioni che abbiano una visione chiara del corporate wellbeing che valorizzino il benessere e il successo personale.

L'articolo Ricerca Politecnico di Milano e Jointly: il 36% cambia lavoro per stare meglio proviene da WeWelfare.