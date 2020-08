Parità Virtuosa. Un premio per il welfare che vale

“Parità virtuosa. Iniziative creative e sostenibili di conciliazione Vita-Lavoro in Lombardia ai tempi del COVID-19” è la proposta del Consiglio per le Pari Opportunità della Regione Lombardia per premiare le attività che hanno favorito iniziative di welfare

Dopo il successo dello scorso anno, il Consiglio per le Pari Opportunità della Regione Lombardia ha presentato la stessa iniziativa con l’aggiunta del riferimento ai tempi di pandemia che stiamo vivendo: Parità virtuosa. Iniziative creative e sostenibili di conciliazione Vita-Lavoro in Lombardia ai tempi del COVID-19. Quest’anno saranno premiate, con un riconoscimento simbolico, le realtà che, nonostante le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria, abbiano concretamente agevolato i propri dipendenti, in particolare le donne lavoratrici madri, nello svolgimento della prestazione lavorativa sostenendoli nella conciliazione con la vita privata e familiare, confermando le misure già precedentemente adottate e aggiungendone di nuove per fare fronte all’emergenza COVID-19.

La proposta si pone l’obiettivo di far emergere le migliori pratiche adottate in materia di welfare da Associazioni imprenditoriali, sindacali e da singole imprese sul territorio lombardo, tra i più colpiti durante l’emergenza coronavirus, al fine di realizzare condizioni di pari opportunità nel contesto organizzativo e lavorativo.