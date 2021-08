Onde Alte: vince il welfare a impatto sociale

Martedì 10 Agosto 2021, 10:00

Onde Alte è stata premiata B Corp “Best For The World 2021” nella categoria “Governance”, che la identifica una realtà capace di usare il business come una forza per il bene comune

Onde Alte, società benefit di innovazione sociale che mira a supportare persone, aziende e organizzazioni che intendono costruire progetti di innovazione sociale di significato, è stata inserita nella prestigiosa classifica “B Corp Best for the World” all’interno della categoria “Governance” per l’esemplarità con cui persegue il proprio business come forza per il bene collettivo. Il punteggio ottenuto da Onde Alte – nel suo gruppo di riferimento (imprese che hanno tra 1 e 9 dipendenti) – rientra nel 5% dei punteggi più alti conseguiti dalle B Corp a livello mondiale. Onde Alte, in particolare, si è distinta per il modo in cui ha portato avanti la propria mission, coinvolgendo i dipendenti, i membri direttivi e le comunità locali in cui ha operato, cercando di combinare la sostenibilità economica con un ritorno positivo per la collettività.

“Essere una Società certificata B Corp, per noi significa realizzare progetti con le persone e per le persone, pensando sempre ad una ricaduta positiva sull’essere umano e sulla comunità in cui è inserito – racconta Massimiliano Ventimiglia, CEO e fondatore di Onde Alte intervistato da wewelfare.it gli scorsi mesi a proposito di Open Innovation – Guardiamo al business come mezzo per raggiungere l’evoluzione sociale, attraverso la coesione e la trasparenza. Poniamo l’attenzione sull’importanza di utilizzare l’innovazione e la tecnologia per sviluppare progettualità nuove e d’impatto sociale.”

Sono quasi 800 e di oltre 50 Paesi in tutto il mondo le B Corp nominate “Best for the World 2021” . Il riconoscimento “Best for the World” viene conferito da B Lab, un ente internazionale non-profit che certifica le B Corporation, ossia le aziende che volontariamente puntano a soddisfare i più elevati standard di trasparenza, responsabilità e sostenibilità, al di là del profitto economico. Ad oggi la community conta oltre 120 aziende certificate B Corp in Italia e più di 4000 nel mondo, suddivise in 77 paesi e 153 industry, unite da un obiettivo comune: trasformare l’economia globale a beneficio di tutte le persone, le comunità e il Pianeta .

Le B Corp certificate si differenziano sul mercato da tutte le altre perché soddisfano i più alti standard di prestazioni sociali e ambientali verificati, di trasparenza pubblica e di responsabilità. La certificazione B Corp oltre a valutare un prodotto o un servizio, tiene conto dell’impatto positivo complessivo dell’azienda. Infatti, l’azienda B Corp innova continuamente per massimizzare l’impatto positivo sulla collettività, scegliendo volontariamente e formalmente di produrre benefici di carattere sociale e ambientale, mentre raggiunge i propri risultati economici.

