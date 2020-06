Nuovo welfare: il ruolo degli psicologi dopo la pandemia

Fondamentale il ruolo degli psicologi per il benessere e l’equilibrio psicofisico delle persone, lo ribadiscono le norme governative, lo rivendica l’Ordine degli Psicologi in un incontro moderato dal direttore di wewelfare Marco Barbieri

Che ruolo avrà la Psicologia nella cosiddetta fase3? Quale sarà il contributo degli Psicologi affinché sia offerto a famiglie, imprese, figli, anziani, comunità, e alla collettività tutta, il supporto necessario per superare l’eco lungo del disagio della pandemia da Covid19? Questi i due principali temi dibattuti dai Presidenti David Lazzari del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi (CNOP) e Felice Damiano Torricelli dell’Ente di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi (ENPAP), durante la diretta Facebook di questa sera delle 18, trasmessa in contemporanea sulle pagine di ENPAP e CNOP e moderata dal giornalista Marco Barbieri, direttore di wewelfare.it.

«Di fronte ai vissuti drammatici di impotenza, incapacità solitudine che fanno parte della nostra esperienza da molti anni e che l’emergenza COVID ha ulteriormente amplificato, appare inevitabile il ricorso alle competenze professionali degli Psicologi – esordisce Torricelli».

«Cambiamenti incessanti, a volte catastrofici, attraversano e attraverseranno la società e l’economia. Per fronteggiarli avremo bisogno di orientamento nella complessità, di supporto nel gestire le novità, di competenze per sviluppare le competenze e la creatività degli individui. E al contempo serveranno radicate capacità professionali per mobilitare le migliori risorse delle comunità territoriali, dei gruppi, delle aziende nel fronteggiare le trasformazioni sociali ed economiche che si affastelleranno nel post-COVID. Sarà una grandissima prova di resilienza, individuale e collettiva e gli Psicologi dovranno dare il loro contributo professionale per affrontarla al meglio, guardando al benessere di tutti e al rilancio del Paese. È quindi il momento di far comprendere ancora più chiaramente, ai decisori e all’opinione pubblica, che gli Psicologi possono aggiungere un valore enorme agli sforzi che si faranno per la ripartenza – continua Torricelli – lavoreremo fianco a fianco, con il CNOP e con le altre istituzioni degli Psicologi, per aiutare la Politica a prendere i provvedimenti scientificamente più efficaci ed efficienti per ammodernare il sistema di Welfare italiano, sia in campo sociale che sanitario».

«Lo ‘sviluppo del capitale psicologico’ – ha dichiarato David Lazzari – è tema strategico del piano ‘Rilancio Italia’. Il documento, messo a punto dalla Task Force di esperti nominata dal Governo e coordinata da Vittorio Colao, sottolinea l’importanza degli aspetti psicologici per la società, la salute e un nuovo sviluppo. Il Piano, che prende vita in un contesto dedicato soprattutto all’economia e al lavoro, avanza interessanti proposte specifiche che coinvolgono gli Psicologi in modi diversi e significativi. È auspicabile che queste proposte siano ascoltate attentamente dai decisori politici».

L'articolo Nuovo welfare: il ruolo degli psicologi dopo la pandemia proviene da WeWelfare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA