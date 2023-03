NET Engineering: il nuovo welfare punta su lavoro agile, settimana corta, equità e turnover

NET Engineering, società di ingegneria e architettura leader in Italia nella progettazione di infrastrutture per la mobilità, la rigenerazione urbana e l’industria, ha ottenuto entrambe le certificazioni di Parità di Genere e Diversity & Inclusion in linea con la direttiva europea in materia

Un percorso cominciato nel 2022 con il supporto di Variazioni, società di consulenza organizzativa e change management, che da diversi anni accompagna NET Engineering nel suo processo di trasformazione e innovazione verso un’organizzazione agile, che ponga al centro le persone: dall’adozione dello smart working alle politiche di inclusione e welfare in linea con le prassi più evolute del mercato in Italia e in Europa. NET Engineering prevede di crescere ancora e per la fine del 2023 ha in programma l’assunzione di almeno altri 20 professionisti.

Si tratta di un doppio riconoscimento alle politiche gestionali di NET Engineering che, in base allo standard internazionale UNI/PdR 125:2022, valuta l’impegno e la capacità dell’organizzazione nell’abbattere diseguaglianze di genere nel mondo del lavoro con comportamenti inclusivi e mirati con particolare riferimento alla cultura e strategie adottate dalle organizzazioni, la governance e i processi HR; le opportunità di carriera e inclusione delle donne in azienda, equità remunerativa per genere; la tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro.

“Siamo orgogliosissimi di questo risultato ottenuto nel cinquantesimo anno dalla fondazione di NET Engineering – ha spiegato Silvia Furlan, Amministratrice delegata della società e fondatrice, insieme alle AD di altre 4 realtà italiane del settore (Alpina, LVNG, Stantec e Suez), del Network per la promozione del ruolo delle donne in questo ambito, Women in Engineering – L’eccellenza progettuale è frutto della valorizzazione dei talenti e di tutte le diversità (seniority, punti di vista, disciplina d’appartenenza, propensioni personali, background culturale, genere, orientamento sessuale e religioso, etc.) che abitano la nostra organizzazione. Le opere che un ingegnere e un architetto progettano cambiano il mondo e lasciano un segno tangibile sul nostro Pianeta. Un compito che richiede libertà di esprimere talento e creatività, ma anche confronto, pluralità di vedute e capacità di sintesi. Intendiamo promuovere un’evoluzione culturale, perché tutte le diversità presenti nella nostra realtà non siano solo motivo di orgoglio, ma anche un richiamo alla responsabilità di fare la nostra parte per liberare la professione da stereotipi stratificati. È indispensabile che ognuno possa operare all’interno di un ecosistema che gli permetta di esprimere al meglio la propria creatività e il proprio talento.”

“Cambiare la cultura aziendale per disincentivare prassi discriminatorie è un fondamentale passo per migliorare non solo il benessere delle donne, ma anche il clima di tutta l’organizzazione e ridurre nel contempo l’esposizione ai rischi di gestione – ha spiegato Arianna Visentini CEO e Fondatrice di Variazioni – i vantaggi, oltre a quelli ottenibili dalla certificazione, saranno tangibili in ottica di work-life balance, minor tasso di dimissioni e aumento della produttività, maggiore attrazione dei talenti. Il percorso avviato da NET Engineering con l’istituzione di organismi e strumenti di monitoraggio che stiamo sperimentando insieme, permetterà di misurare i risultati raggiunti e il percorso verso il raggiungimento degli obiettivi prefissati.”

Con un giro d’affari di circa 16 milioni di euro all’anno e 130 persone – di cui quasi la metà, il 41%, è under 40 – che operano dalle 4 sedi di Padova, Milano, Roma e Bologna, NET Engineering occupa professionisti provenienti da tre continenti e 4 nazionalità diverse oltre a quella italiana. La componente femminile in NET Engineering, pari al 39%, è decisamente superiore a quella delle donne iscritte a facoltà STEM in Italia, che, se guardiamo alle sole facoltà di ingegneria, si riduce in Italia al 26%.

ALTRE AZIONI WELFARE



Lavoro agile

NET Engineering ha iniziato ad interrogarsi sullo smart working già nel 2019, avviando parallelamente sperimentazioni in questo ambito e, successivamente, introducendolo a regime con la pandemia. Oggi la policy aziendale prevede un modello alternato fino a tre giorni settimanali di smart working e massima flessibilità oraria. Con l’adozione del lavoro agile è stato introdotto anche lo SCRUM, modello organizzativo agile, mutuato dal settore dell’ICT e applicato per la prima volta in Italia in una società di ingegneria e architettura.

Settimana corta

Alla fine del 2022 è, inoltre, partita la sperimentazione della settimana corta, che prevede una rimodulazione dell’orario di lavoro tale da consentire la chiusura settimanale degli uffici dal venerdì pomeriggio, con impatti sul benessere delle persone e sull’ambiente.

Diversity e Inclusion

In linea con le migliori pratiche internazionali NET Engineering promuove attività di formazione mirata alla D&I e ha inoltre istituito un Comitato dedicato alla Diversity e Inclusion con il compito di monitorare su base semestrale la progressione verso la rimozione delle barriere culturali e organizzative che ostacolano il raggiungimento della completa parità di genere e l’inclusione nell’organizzazione.

Nuove generazioni

I GIN (Giovani In NET) sono il gruppo composto dai colleghi che hanno meno di 40 anni. A partire dalla loro numerosità, ma anche dai diversi ruoli che ricoprono, dalle diverse sensibilità che possiedono e dalla prospettiva originale con cui guardano ciò che accade, il gruppo dei GIN è un osservatorio per misurare gli impatti delle iniziative introdotte e, soprattutto, per valutarne di nuove. I GIN sono il futuro della società e le antenne più vivaci e sensibili al cambiamento, per questo NET Engineering ne tiene in grande considerazione l’ascolto, tanto che proprio grazie alle loro indicazioni sono state introdotte o migliorate misure come il processo di induction, i cicli di visite formative ai cantieri delle opere progettate, i percorsi di formazione per consolidare la cultura del feedback.

Restyling degli spazi

Infine NET Engineering quest’anno affiderà proprio ai GIN lo sviluppo di proposte per rendere più accoglienti e funzionali gli spazi di lavoro dell’headquarter.

L'articolo NET Engineering: il nuovo welfare punta su lavoro agile, settimana corta, equità e turnover proviene da WeWelfare.