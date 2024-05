Venerdì 17 Maggio 2024, 09:00

Mefop, bollettino statistico n°91, gli ultimi risultati aggiornati al 31 dicembre 2023

Mefop – società costituita dal Ministero dell’economia e delle finanze della Repubblica Italiana, per lo sviluppo del mercato dei fondi pensione – ha diffuso il Bollettino statistico n°91 aggiornato al 2023.

I temi affrontati sono:

La situazione della previdenza complementare in Italia al 31.12.2023

Comparto o strategia di default in caso di mancata scelta dell’opzione di investimento al momento dell’adesione

La situazione dei fondi pensione negoziali (Fpn) al 31.12.2023

La situazione dei fondi pensione aperti (Fpa) al 31.12.2023

Flussi in entrata e in uscita dei Fpc e Fpa (dati annuali 2023)

I fornitori di servizi: il service amministrativo e il depositario

I mandati di gestione finanziaria nei fondi pensione negoziali

L’attività di consulenza finanziaria nei fondi pensione negoziali

Scarica il bollettino

L'articolo Mefop, nuovo bollettino sui fondi pensione: flussi comparto attività proviene da WeWelfare.