Make. L’innovazione sociale tra pubblico e privato

Onde Alte, società benefit di innovazione sociale, ha aperto sul proprio sito una piattaforma gratuita chiamata “Make” che nasce proprio con l’obiettivo di consentire agli utenti di darsi da “fare”.

Società benefit fondata nel 2018 certificata B Corp, Onde Alte è un laboratorio multidisciplinare di innovazione sociale che offre servizi di consulenza, formazione e open innovation ad aziende e sistema educativo, con l’obiettivo di alzare il livello di consapevolezza e di azione verso le tematiche sociali della cittadinanza attiva, del valore condiviso e del bene comune. Onde Alte combina in modo olistico competenze come business strategy, service design, creatività, ricerca e analisi dei dati, knowledge & learning design, software engineering per sviluppare progettualità innovative e d’impatto.

“La nostra missione è molto chiara: amplificare la capacità di aziende, fondazioni, organizzazioni umanitarie e pubblica amministrazione di perseguire contemporaneamente la crescita delle proprie performance economiche e il cambiamento positivo nel mondo. In questi anni, c’è stata una profonda evoluzione nella società, verso un maggiore orientamento al bene comune, rendendo ‘il lavorare con un proposito più grande’ un nuovo imperativo. Man mano che le persone stanno acquisendo maggiore potere di interazione diretta con le aziende e maggiore potere di partecipazione, richiedono trasparenza completa, responsabilità e consapevolezza sociale”.

La società vuole alzare il livello di consapevolezza verso le tematiche sociali e ispirare un ampio pubblico ad agire e a creare nuovi progetti che guardino al bene comune. Con questo obiettivo, all’interno della piattaforma Make, Onde Alte offre accesso gratuito a strumenti e risorse utili, che periodicamente arricchisce di nuove idee, consentendo a chiunque di mettersi in gioco e fare la differenza. Nell’ottica di offrire quanti più spunti e stimoli, Onde Alte ha voluto condividere il risultato delle proprie attività di ricerca in un catalogo che raccoglie i casi più interessanti di iniziative e progetti di innovazione e impatto positivo, realizzati da singoli individui, aziende, terzo settore ed enti pubblici.

I mentor di Make sono professionisti capaci di condividere il proprio know-how, esperienze, relazioni e fornire, a coloro che ne hanno bisogno per il proprio progetto, un supporto di mentorship o strategie utili per uno speech.

“Abbiamo pensato di creare questo strumento, gratuito ed accessibile a tutti, perché siamo convinti che ognuno di noi, nel proprio piccolo, possa fare la differenza – commenta Massimiliano Ventimiglia, CEO e founder di Onde Alte – “Make” consente la creazione e la gestione di eventi e di sfide dedicate al cambiamento per un bene diffuso e permette di agire nell’ambito del proprio nucleo sociale, nella propria organizzazione profit o non profit, in un’associazione, in una classe di scuola, in un condominio o dovunque si voglia. Insomma, ovunque esista un gruppo di persone che sono accomunate dalla voglia di agire per un bene più grande e di aiutare il prossimo. La nostra speranza è che questa bellissima voglia di fare coinvolga sempre più persone e che, al posto di esaurirsi, aumenti, al posto di spegnersi, arda sempre più forte.”

