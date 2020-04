Lavazza. 250 euro di bonus per tutti i dipendenti

Come altri gruppi nazionali e internazionali, anche Lavazza ha deciso di approvare misure capaci di offrire un sostegno ai propri dipendenti in questi tempi di emergenza.

Notiza di qualche giorno fa, è quella riguardante il gruppo Lavazza il quale riconosce un bonus di 250 euro a tutto il personale dei suoi stabilimenti produttivi in Italia, di Torino, Gattinara (Vercelli) e Pozzilli (Isernia), per marzo e aprile sulla base del lavoro prestato da ciascuno degli oltre 650 dipendenti . In base al decreto del 22 marzo in merito al blocco delle attività produttive non essenziali», le attività di Lavazza sono rientrate nella classificazione di Industria Alimentare esenti dalla sospensione, in quanto considerate parte delle filiere essenziali. «Questo bonus è un riconoscimento a testimonianza dell’impegno» dei dipendenti del gruppo, ha spiegato una nota della società.

