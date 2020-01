ING Italia è al Top per il settimo anno

ING Italia ha ottenuto la prestigiosa certificazione “Top Employer”, che riconosce l’eccellenza nella gestione delle risorse umane

ING, è la banca di origine olandese con oltre 1.330.000 clienti presente in Italia dal 1979 che ha ottenuto la certificazione Top Employer Italia – per il settimo anno consecutivo – e Top Employer Europe, a testimonianza del suo impegno per la creazione di un ambiente di lavoro positivo e dell’efficace gestione e valorizzazione delle persone.

La prima banca digitale in Italia per numero di clienti garantisce ai propri dipendenti una costante crescita professionale e per migliorarne competenze tecniche e le soft skills, ING offre percorsi di formazione mirati a tutti i target aziendali di riferimento e dà la possibilità di svolgere esperienze professionali all’interno del network internazionale del Gruppo.

La certificazione Top Employer, frutto di una ricerca svolta con metodologia indipendente e su dati oggettivi, ha riconosciuto l’eccellenza di ING nelle condizioni di lavoro offerte ai propri dipendenti, nelle politiche di formazione e sviluppo diffuse a tutti i livelli aziendali e in quelle di acquisizione di nuovi talenti, e nelle strategie di gestione HR.

La centralità delle persone inoltre è da sempre parte integrante della strategia di ING: “Empowering people to stay a step ahead in life and in business” è la mission della banca, vale a dire aiutare le persone, siano esse dipendenti o clienti, a prendere decisioni autonome e consapevoli nella vita personale e professionale.

L’attenzione al benessere delle persone è un altro elemento importante per ING: a settembre 2020 è stata organizzata presso la sede di Milano Recharge@ING, un’intera giornata ricca di incontri dedicati alla cura e al benessere fisico e mentale di tutti i dipendenti. Tra i temi toccati:

alimentazione

energie al lavoro

postura da adottare per contrastare gli effetti negativi del lavoro sedentario. Si sono inoltre tenute lezioni di Yoga e sessioni di Mindfulness e di office massage, che vengono replicate con costanza nel corso dell’anno

un incontro sull'alimentazione e la prevenzione organizzato da LILT Milano – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.

Grande rilevanza data anche alla Diversity&Inclusion che considera la diversità un valore per crescere, migliorare, innovare e ottenere solidi risultati. Per questo dal 2016 anno la banca organizza la Diversity&Inclusion week, una settimana in cui i dipendenti di ING Italia hanno la possibilità di affrontare in prima persona i temi di diversità e inclusione che vengono celebrati e valorizzati all’interno dell’azienda, perché funzionali a garantire un ambiente di lavoro sereno e produttivo.

