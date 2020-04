Il nuovo welfare in azienda sarà ancora più “essenziale”

Il dopo-Covid sarà il nostro dopo-guerra, questo il mantra in un momento nel quale c'è in gioco, letteralmente, la vita delle persone e delle aziende. Una metafora un po' eccessiva, certamente: la guerra, con il suo cumulo di lutti e macerie, non ha nulla di paragonabile rispetto alla pur difficile e certamente drammatica condizione che ci ha investito. E tuttavia l'incertezza e l'ansia per quanto potrà accadere al nostro sistema economico non lasciano tranquilli. Mentre si attende una riflessione reale sulla ripartenza.



Occuparsi di welfare aziendale, in un quadro simile, potrebbe sembrare in questo momento un puro esercizio di stile. Sarà ancora una volta il welfare dello Stato, delle Regioni e dei Comuni a dover mettere in campo le grandi misure strutturali di investimento indispensabili a dare stabilità ai sistemi sociali (con l'attenzione però di non ricadere in antiche e radicate tentazioni italiche: assistenzialismo, statalismo, inefficienza). Il tema del lavoro sarà un grande banco di prova, perché stavolta non si tratterà solo di salvarlo, ma di rilanciarlo come valore individuale e collettivo: è questa una delle lezioni che, tra le tante, il coronavirus ci ha impartito.

Vista da questa angolatura, allora, la questione chiama fin da ora pienamente in causa anche il tema del welfare aziendale, elemento che del lavoro è ormai una componente di non secondaria importanza: spesso figlia di culture organizzative solide e radicate nel tempo, più recentemente frutto di nuove culture dell'HR management e improntate alla logica del valore condiviso, introdotte anche dai principali contratti collettivi nazionali oltre che da migliaia di accordi integrativi sottoscritti in altrettante imprese. Una componente sul cui sviluppo lo stesso legislatore ha molto puntato negli ultimi anni e che gli effetti della pandemia potrebbero (e forse dovrebbero) indurre a rafforzare ulteriormente in futuro.



In questo quadro, la domanda che vogliamo porci è semplice: come sarà il welfare aziendale del dopo-Covid? Continuerà a rappresentare un sostegno importante per imprese e lavoratori, anche in una chiave marcatamente anticiclica (come già ha in fondo dimostrato nella fase finale della lunga crisi recessiva che ci siamo da poco lasciati alle spalle)? Oppure si attiverà la tentazione di credere che in fondo è un lusso che non ci si può più permettere?



Cosa sta accadendo attualmente su questo fronte? Si tratta di una domanda rilevante sia con riferimento alla posizione delle imprese nelle quali il welfare è presente da tempo, sia con riferimento agli operatori gestionali dei relativi servizi di supporto: i cosiddetti provider per i quali non solo lo scenario, ma forse il loro stesso ruolo, sembra destinato, almeno in parte, a mutare.



È chiaro che le direzioni HR cominceranno ad affrontare il capitolo welfare soltanto dopo aver messo mano a più pressanti necessità: dalla sanificazione dei luoghi di lavoro associata alla ridefinizione delle norme di sicurezza per il personale in servizio (nei settori considerati essenziali) alla riorganizzazione degli uffici attraverso il ricorso su vasta scala a modalità di lavoro da remoto, non dimenticando naturalmente anche i processi di gestione dello stop resosi necessario in tutti i settori invece non essenziali, con la necessità di predisporre interventi per incrementare i congedi, incentivare l'utilizzo di ferie arretrate, preparare i contesti aziendali all'impatto della cassa integrazione.



Solo dopo tutto ciò è immaginabile che le imprese possano affrontare con la giusta attenzione il tema dei flexible benefit. Si scoprirà, ad esempio, che molti servizi previsti e utilizzabili dai lavoratori in tempi normali, risulteranno inutilizzati o inutilizzabili e a rischio di non utilizzo anche in futuro.



Palestre, campus estivi, servizi legati allo svago e magari anche il maggiordomo aziendale, sono solo alcuni degli esempi possibili di ciò che avrebbe potuto essere e invece non è stato (o non sarà). Con la conseguenza, molto probabile, che una parte del budget (soprattutto quello on top) destinato al welfare aziendale possa rimanere inutilizzato per un certo (e neppure breve) periodo.



E siccome quella al Covid è la nostra guerra, intesa come quella che sta vivendo chi non ha attraversato quella del 1940-1945, questa della riconversione è un'altra analogia interessante, tra le tante che si fanno, con quanto accadde durante la Seconda Guerra Mondiale, con il passaggio dalla produzione ordinaria a quella di tipo bellico (allora erano armamenti per offendere, oggi si tratta di armamenti per difendere e per difendersi: mascherine, camici e disinfettanti). E come allora avvenne che la ripresa si caratterizzò per la conservazione degli istituti di benessere collettivo che, sino a prima dell'emergenza del conflitto mondiale, la storia della fabbrica e dell'impresa in Italia aveva saputo esprimere, così crediamo che anche la prossima ripresa non potrà tradire il senso (e dunque la direzione) verso la quale le strategie e le iniziative di people management s'erano ormai da tempo incamminate.

Ultimo aggiornamento: 10:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA