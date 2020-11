I WellMAKERS di BNP fanno grande il welfare

Wellmakers rientra nell’ecosistema welfare e sostenibilità del Gruppo BNP Paribas, che in Italia offre prodotti e servizi vantaggiosi per i Dipendenti e utili per l’Azienda, per costruire insieme un futuro sostenibile

BNP Paribas mette a disposizione l’esperienza delle società del Gruppo operative in Italia e dei suoi Partner per coinvolgere i dipendenti in un percorso da costruire insieme verso il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità della propria Azienda. Una sinergia di valori e azioni, che vedono sempre al centro le Persone e il loro benessere. Le società BNP Paribas Italia coinvolte nell’ecosistema sono Arval BNP Paribas Group, Gruppo BNP Paribas, BNP Paribas Cardif, CARGEAS Gruppo BNP Paribas e Findomestic Gruppo BNP Paribas.

L’ecosistema welfare e sostenibilità WellMAKERS nasce dal bisogno di condividere una visione e uno stile di vita legato al cambiamento positivo, al #positiveimpact, per le aziende e le persone. L’offerta innovativa permette, infatti, ai dipendenti di attuare comportamenti virtuosi scegliendo prodotti e servizi. Il programma aspira a una crescita sostenibile non solo delle Aziende e dei loro Dipendenti, ma anche delle comunità locali e del territorio, favorendo la creazione di una nuova community di valori e di persone.

La “S” del plurale WellMAKERS è rappresentata da:

DoubleYou è un Partner primario a livello nazionale e offre un’ampia gamma di servizi in ambito welfare per Aziende e Dipendenti.

L’offerta BNP Paribas Italia che racchiude la gamma di prodotti e servizi bancari, finanziari, assicurativi e relativi alla mobilità sostenibile.

WellMAKERS Friends sono i partner che hanno deciso di arricchire ed integrare l’offerta: Booking.com, Edison, Feltrinelli, Gruppo San Donato, Intoo e Tack TMI Italy (Gruppo Gi Group), Jointly, Samsung, Volvo e molti altri in arrivo.

WellMAKERS Academy è un programma di formazione, sia a distanza che onsite, per fornire ai dipendenti tutte le informazioni necessarie a utilizzare al meglio l’ecosistema, adattandolo alle proprie esigenze.

