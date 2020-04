Si è sentita anche la voce europea. Flebile come sempre. Ancor più se proviene da un'authority che vigila su un mercato in cui non c'è una politica e una normativa comune. Una decina di giorni fa Eiopa (European insurance and occupational pensions authority) si è rivolta alle autorità nazionali con l'obiettivo di rammentare il ruolo stabilizzante che possono svolgere i fondi pensione, come investitori a lungo termine, in un periodo di forte volatilità dei mercati finanziari come quello attuale, a causa dell'emergenza Covid-19. Eiopa sottolinea il ruolo che i fondi pensione possono interpretare anche come sostegno finanziario alla ripresa economica.



Dal canto suo, Giovanni Maggi, presidente di Assofondipensione (l'associazione che raccoglie la trentina di fondi di previdenza complementare di provenienza contrattuale), sostiene che «occorre in linea generale assicurare un adeguato equilibrio fra il welfare pubblico e l'integrativo previsto dalla contrattazione collettiva, sostenendo il potenziamento dei Fondi pensione negoziali, attraverso il rilancio delle adesioni nonché tramite un'adeguata revisione della disciplina fiscale dei contributi e dei rendimenti. Oltre allo sviluppo di assetti organizzativi più adeguati, da realizzare attraverso opportune aggregazioni, interventi resi necessari anche dall'implementazione della direttiva IORP II».



Aggregazioni sì, ma non sul fronte di una integrazione strutturata tra fondi previdenziali e fondi di sanità integrativa. «Il Fondo pensione ha la possibilità di sostenere il sistema pubblico nella copertura di diversi rischi sociali, anche sfruttando sinergie o forme di collaborazione con altri strumenti di welfare privato, come i Fondi sanitari. Tuttavia i Fondi pensione e i Fondi sanitari sono strumenti ben distinti, che nascono con finalità diverse e presentano specificità in termini di governance, esperienze e competenze».



Più possibilista invece Sergio Corbello, presidente di Assoprevidenza: «E' auspicabile che il post virus induca a maggiori sinergie tra fondi pensione e fondi sanitari, non a caso da sempre Assoprevidenza si rivolge a entrambi, in una positiva visione di welfare integrato, per la cui realizzazione, tuttavia, occorre qualche intervento legislativo, che consideri anche l'affidamento alla Covip di una qualche forma di vigilanza strutturale sulle casse sanitarie».

Quando si parla del secondo pilastro emerge la solita questione che riguarda l'estensione della platea degli iscritti: «Fondamentale appare tanto per l'assistenza quanto per la previdenza la capacità delle fonti collettive di stabilirne l'obbligatorietà ex contractu, con oneri anche a carico dei lavoratori» si augura Corbello. Maggi dal canto suo rilancia una proposta avanzata nel corso dell'ultima assemblea dell'associazione: «In un'ottica strategica di sistema, a sostegno di questo processo chiediamo da tempo di dare avvio ad un nuovo semestre di silenzio-assenso che, sull'esempio di quanto avvenuto nel 2007, consentirebbe di favorire le adesioni ai fondi pensione e una maggiore consapevolezza dell'importanza del secondo pilastro».



Ai fondi pensione si chiede spesso qualche forma di flessibilità maggiore e di parziali riscatti per favorire la liquidità, soprattutto in questa congiuntura. «Nelle disposizioni recentemente emanate dal governo, non sono state previste deroghe specifiche per le prestazioni di previdenza complementare, sia sotto il profilo dei requisiti di accesso che sotto il profilo fiscale. Il sistema delle prestazioni sconta già un'adeguata flessibilità commenta Maggi - in caso di necessità, infatti, gli iscritti possono contare sulla possibilità di richiedere, passati 8 anni dall'iscrizione, il 30% del proprio risparmio senza alcun motivo specifico oppure, in caso di motivi di salute o per interventi medici, senza 8 anni di iscrizione, possono richiedere sino al 75% della propria posizione. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, possono optare per il riscatto totale o parziale della posizione o della rendita integrativa temporanea anticipata se ne ricorrono i presupposti. Allo stesso modo, possono beneficiare di riscatto al 50% in caso di regime di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria o straordinaria a 0 ore per 12 mesi».



In tema di investimenti delle forme pensionistiche, Corbello conclude con una proposta: «Da tempo sosteniamo la validità, per correlazione di missione e buona redditività, degli impieghi delle forme pensionistiche in infrastrutture sociali, quali moderne RSA e presidi medicali innovativi. La dolorosissima debacle di molte RSA di vecchia concezione evidenzia la necessità, per un Paese che invecchia, di strutture d'avanguardia. Per il loro sviluppo i fondi di previdenza possono essere una punta di diamante, doverosamente conciliando i buoni risultati reddituali dell'investimento e la contenuta rischiosità».

Ultimo aggiornamento: 10:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA