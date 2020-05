Health Check, l’app di Zucchetti per la salute dei dipendenti

Anche questa iniziativa si inserisce nel percorso solidale che Zucchetti ha intrapreso per sostenere il nostro Paese in questa crisi economica senza precedenti. Con il portale HR e/o l’app ZConnect si possono scambiare rapidamente informazioni e comunicazioni con la popolazione aziendale, tra le quali quelle riguardanti lo stato di salute. Tramite l’applicazione mobile ZConnect o direttamente dal portale Web, con un semplice questionario di poche domande ogni lavoratore, prima di accedere alla propria postazione, può informare l’azienda in tempo reale sul suo stato di salute, per ottemperare alle disposizioni governative in materia di sicurezza sul lavoro e diminuire il rischio di contagi, favorendo inoltre l’organizzazione dei processi comunicativi e la responsabilizzazione delle persone durante la Fase 2.

Zucchetti ha inserito un messaggio nei cedolini elaborati con i software Paghe Web e Paghe Project, che permette di stampare sulla busta paga del lavoratore il QR Code e le indicazioni per accedere in autonomia all’app. Per garantire la corretta gestione dei dati e della privacy, le aziende hanno la possibilità di inserire un’informativa che i lavoratori potranno accettare al primo accesso in ZConnect o nel portale HR. Inoltre, un apposito sistema di notifiche e report di analisi permette di gestire i controlli in modo efficiente.

Infine, per le aziende che vorranno mettere a disposizione delle figure preposte un’analisi avanzata che incroci dati aziendali e dati forniti dalla protezione civile sull’andamento dei contagi da Covid-19, sarà possibile attivare come modulo aggiuntivo l’Health Check Advanced Analysis.