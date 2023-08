Gruppo EcoEridania: bonus welfare contro la crisi

Gruppo EcoEridania eroga un bonus annuale di circa 928euro per ciascun dipendente

Gruppo EcoEridania, azienda leader a livello europeo nei servizi ambientali per rifiuti di origine sanitaria e tra i principali player nei rifiuti industriali e nell’end of waste, conferma il suo impegno nella salvaguardia del benessere dei propri lavoratori, annunciando l’erogazione del bonus annuale per tutti i dipendenti, per fasce omogenee, dal valore medio di circa 928 euro. Con questa misura, il Gruppo si impegna a supportare i propri collaboratori nel sopperire ai rincari dovuti all’aumento dei costi dell’energia, alle tendenze inflazionistiche e al carrello della spesa.

Con un importo complessivo pari a circa 1.3 milioni di euro, i crediti welfare saranno erogati a tutti i dipendenti a tempo indeterminato entro il 30 giugno 2022 e ancora in forza al momento dell’erogazione (luglio 2023). L’intero ammontare del bonus sarà reso disponibile ai lavoratori sul portale welfare del Gruppo.

L’assegnazione del welfare 2023 rappresenta solo l’ultima delle misure messe in campo da EcoEridania per il benessere dei dipendenti e per la tutela del loro equilibrio tra vita privata e lavorativa, che va ad integrare il piano welfare già esistente dal 2020. Tra i vari benefit previsti dal piano, rientrano, inoltre, il carrello della spesa, che include buoni pasto e credito welfare aggiuntivo, e un’assicurazione che garantisce una somma alla famiglia in caso di morte del dipendente, oltre alla possibilità di usufruire della modalità di lavoro più flessibile per il personale impiegatizio.

Andrea Giustini, fondatore e Presidente di EcoEridania Spa ha dichiarato: “La storia di EcoEridania è strettamente legata all’attenzione verso i suoi dipendenti e alla loro soddisfazione. È grazie al loro contributo, infatti, che ogni giorno possiamo raggiungere i risultati di cui siamo così orgogliosi.

In un momento delicato come quello che stiamo vivendo, tra rincari energetici e tendenze inflazionistiche, siamo fiduciosi che questa nuova erogazione del welfare aziendale potrà offrire una maggiore flessibilità ai lavoratori, sostenendo così il loro potere d’acquisto.”

Il Gruppo EcoEridania, da sempre sensibile alle esigenze dei propri dipendenti, dal 2020 ha investito oltre 4 milioni di euro, adottando politiche di welfare e rielaborando i bonus con l’introduzione di un sistema di crediti con cui i dipendenti possono sostenere i costi relativi all’istruzione (propria o familiare) di rette universitarie e scolastiche, libri di testo, mense scolastiche, gite, campus estivi e corsi di formazione, all’assistenza familiare, ai trasporti, al tempo libero (centri benessere, sport, teatri, musei, abbonamenti a riviste e giornali) o alle spese del carburante, attraverso, per esempio, l’erogazione lo scorso anno dei Buoni carburante da 200 euro ciascuno. Nel corso della pandemia, inoltre, l’azienda si era mobilitata introducendo una polizza vita a favore delle famiglie di ogni dipendente del valore di 20.000 euro cadauna e prevedendo un bonus di 100 euro, oltre a buoni pasto aggiuntivi, per tutti i dipendenti (oltre 1.000) impossibilitati allo smart working durante i mesi di emergenza.

L'articolo Gruppo EcoEridania: bonus welfare contro la crisi proviene da WeWelfare.