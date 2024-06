Giovedì 6 Giugno 2024, 17:00

AXA Assicurazioni entra a far parte del Club dei Partners di Assoprevidenza, l’Associazione italiana per la previdenza e l’assistenza complementari. Il Club riunisce i sostenitori della diffusione della cultura previdenziale e del welfare in Italia.

Con 147.000 collaboratori e 94 milioni di clienti in 50 Paesi, il Gruppo AXA è tra i leader mondiali nel settore della protezione. La missione di AXA è aiutare i propri clienti a vivere meglio: per questo collaboratori e distributori presenti sul territorio lavorano ogni giorno per creare prodotti e servizi innovativi e diventare veri partner delle persone e della società.

In Italia oltre 4.000.000 di clienti si affidano ad AXA, forte di una rete altamente professionale di circa 650 agenzie, della compagnia digitale QUIXA Assicurazioni e primario partner bancassicurativo.

Pietro Cazzola, Chief Health Officer di AXA Italia: “La prevenzione e la protezione della Salute e del benessere delle persone sono una priorità nella strategia di AXA Italia. Il nostro obiettivo è essere al fianco dei nostri clienti nella loro quotidianità fornendo strumenti concreti che li aiutino a prendersi cura di sé stessi e dei propri cari, in coerenza con la ragion d’essere di AXA: “Agire per il progresso dell’umanità, proteggendo ciò che conta”. Centrali, in questo contesto, i settori della previdenza e dell’assistenza complementare di 2° livello dove, tramite collaborazione con Istituti specializzati come Assoprevidenza, ci poniamo l’obiettivo di indirizzare bisogni scoperti di protezione degli iscritti ai fondi pensione e sanitari”.

L'articolo Gruppo AXA con 94 mln di clienti entra in Assoprevidenza proviene da WeWelfare.