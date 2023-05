Gruppo Alì, il “welfare verde” si espande. Nuove assunzioni e nuove piantumazioni di alberi

Il welfare passa dalla sostenibilità ambientale: l’esempio del bosco in zona industriale voluto dal Gruppo Alì

Spazi verdi attrezzati, un bosco con 2500 alberi e tre laghetti. Il welfare passa dalla sostenibilità ambientale messa al servizio della comunità di collaboratori e collaboratrici aziendali. Questa la filosofia con cui il gruppo Alì, che opera nel comparto della grande distribuzione organizzata tra il Veneto e l’Emilia Romagna, ha progettato l’ampliamento del proprio centro logistico nella zona industriale del comune di Padova in via Svezia: 49.473 mq, pari a circa il 32% dell’intera area interessata dall’intervento, saranno infatti destinati al verde e ai dipendenti. Per il nuovo hub logistico è prevista l’assunzione di 250 persone. Alì in totale conta 4700 tra collaboratori e collaboratrici, il 97% dei quali con contratto a tempo indeterminato.

Si tratta del primo progetto di questo calibro nel comparto della movimentazione delle merci che prevede la piantumazione di alberi, arbusti e rampicanti per un totale di quasi 2500 piante. Un vero e proprio piccolo polmone verde realizzato a favore dei collaboratori ma anche dei cittadini. Uno studio dell’Università di Firenze stima in 2 milioni e 300 mila chili l’assorbimento di Co2 nella zona nei prossimi 30 anni. Le opere di mitigazione idraulica, bacini a cielo aperto, sono state sovra-dimensionate in modo da compensare eventi meteorologici più intensi. Sul tetto verranno posizionati pannelli fotovoltaici, l’illuminazione full led e il rivestimento di parte del magazzino è previsto in ceramica fotoattiva che pulisce l’aria.

L’attenzione all’ambiente e alla qualità di vita delle persone che lavorano per l’azienda è uno dei principali valori del gruppo. Nel corso degli anni il gruppo ha piantato oltre 52mila alberi che occupano circa 190mila mq di territorio a verde. L’azienda proprio con l’ottica di dare un servizio alla comunità ha creato cinque boschi urbani, aree verdi destinate a uso pubblico, che diventano di fatto oasi per il tempo libero ma anche polmoni verdi capaci di depurare l’aria.

L'articolo Gruppo Alì, il “welfare verde” si espande. Nuove assunzioni e nuove piantumazioni di alberi proviene da WeWelfare.