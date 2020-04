Geox: retribuzione ridotta al 20% per finanziare piani di welfare aziendale

Notizia di ieri che il consiglio di amministrazione di Geox ha approvato il Bilancio d’esercizio 2019 diramando una nota in cui presenta un importante piano di riduzione costi a sostegno di piani di welfare aziendale

Il management aziendale, sin dall’inizio dell’emergenza e, soprattutto dopo la decisione di accedere alla cassa integrazione, ha deciso, su base settimanale, di ridurre la propria retribuzione fissa del 20% e di devolvere almeno un giorno di ferie arretrate fino alla ripresa delle attività. Il Cda ha deliberato inoltre e confermato, in coerenza con quanto esposto in Assemblea, che non procederà ad alcun acquisto di azioni proprie nel corso del 2020. A questo si potrà aggiungere l’adesione facoltativa alla rinuncia ad ogni compenso variabile per l’esercizio 2020. Questi risparmi contribuiranno a finanziare il piano di welfare aziendale focalizzato sulla salute, sicurezza e famiglia dei dipendenti della società.

