Fondazione GIMBE e COLLAGE Spa: formazione e analisi a servizio del SSN

La Fondazione GIMBE e COLLAGE S.p.A hanno siglato un accordo di collaborazione per mettere a disposizione della sanità le proprie competenze metodologiche e organizzative

Gli scorsi giorni è stata siglata una importante partnership tra la Fondazione GIMBE, ente non profit che da anni si batte per contribuire alla sostenibilità di un servizio sanitario pubblico, equo e universalistico, e COLLAGE S.p.A., azienda di eccellenza per le capacità organizzative da sempre al fianco di opinion leader nazionali ed internazionali, con l’obiettivo di favorire la diffusione e l’applicazione delle migliori evidenze scientifiche, formazione e informazione scientifica, al fine di migliorare la salute delle persone, la qualità dell’assistenza sanitaria e di contribuire alla sostenibilità di un servizio sanitario pubblico, equo e universalistico.

L’accordo prevede la realizzazione di corsi ECM destinati a tutti i professionisti della sanità italiana secondo il piano formativo GIMBEducation e Collage S.p.A. nelle aree di evidence-based practice, clinical governance, formazione continua e sviluppo professionale, management & policy making e metodologia della ricerca. Oltre a servizi di supporto metodologico per organizzazioni sanitarie, società scientifiche e industria farmaceutica e biomedicale: produzione di linee guida, revisioni sistematiche ed evidence report; valutazione e selezione di progetti di ricerca biomedica; pianificazione, conduzione, analisi e reporting di studi clinici; organizzazione, conduzione e reporting di processi di consenso formale, progettazione, realizzazione e gestione di piattaforme informatiche (reti per patologia, clinical database), survey online.

«Nuovi format educazionali che porteranno sicuramente grande valore alla formazione medico scientifica ma soprattutto miglioreranno la crescita professionale e la qualità dell’assistenza sanitaria» spiega Piero Sola, presidente di COLLAGE S.p.A.

«Grazie alla pluriennale esperienza di COLLAGE S.p.A. – dichiara Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione GIMBE – riusciremo a mettere sempre più capillarmente a disposizione del sistema sanitario le nostre competenze metodologiche e organizzative per pianificare e coordinare progetti di ricerca, di miglioramento della qualità dell’assistenza sanitaria, di formazione continua e sviluppo professionale oltre alla pianificazione, conduzione, analisi e reporting di studi».

