Festival Brain at Work: quello informatico settore traino per l’economia. +50% le richieste di impiego

Torna il Festival Brain at work – Orientamento, Formazione e Lavoro per giovani talenti da oggi al 23 novembre al Centro Congressi Frentani di Roma

Brain at work, sistema integrato nel settore del recruiting, talent acquisition ed employer branding, è il network che dal 2001 crea un ponte tra il mondo della formazione e del lavoro, il cui festival quest’anno si svolgerà in una full immersion di tre giorni (dal 21 al 23 novembre) al Centro Congressi Frentani di Roma e avrà luogo in forma ibrida, in presenza e online attraverso dirette streaming.

Brain at Work Lab, l’ente che opera nel terzo settore, con il suo comitato scientifico costituisce un vero e proprio osservatorio sul mondo della formazione, dell’orientamento e del lavoro cercando di dare risposta attraverso analisi a domande specifiche:

In base a una raccolta dati di Brain at Work, dal 2021 a oggi è emerso che le percentuali di richieste di impiego sono in quattro aree strategiche:

Giancarlo Tanucci, direttore scientifico Brain at work lab – professore di psicologia del lavoro e delle Organizzazioni all’Università degli studi Aldo Moro di Bari afferma a tal proposito: “Un settore che non si è mai fermato, ma che funge anzi da traino per l’economia è quello informatico. I profili maggiormente richiesti sono gli sviluppatori, front-end e back-end e i sistemisti. Questi profili sono talmente ricercati che per loro i tirocini vengono retribuiti e fatti partire durante l’università: in questo modo, al termine del percorso di studi, i ragazzi possono essere assunti immediatamente, a tempo determinato o indeterminato, senza attendere altro tempo. Nel Lazio sta crescendo la domanda di ingegneri informatici per permettere alle grandi aziende di far fronte alla presentazione dei progetti del Pnrr, che sono tutti trasversalmente coinvolti dagli aspetti tecnologici. Lo stesso vale per le pubbliche amministrazioni, che stanno assumendo i profili informatici necessari alla realizzazione dei progetti del Pnrr. Un altro dato interessante è quello che vede le grandi aziende, nonostante le difficoltà legate ai rincari, pronte ad una timida ripresa”.