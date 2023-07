Epassi Group acquisisce Eudaimon. Offerta welfare perfezionata a livello internazionale

Gli azionisti di Eudaimon hanno annunciato la cessione di una quota pari al 100% del capitale sociale a Epassi Group Oy, società finlandese attiva nei sistemi di pagamento e di erogazione dei servizi ai dipendenti, controllata da Bregal Milestone

Epassi Group Oy è una piattaforma di pagamento e di erogazione di servizi ai lavoratori dipendenti leader nei paesi Nordici e già presente in UK, Irlanda e Polonia, vanta 13 milioni di utenti e gestisce oltre 570 milioni di employee benefits. Al fine di centrate i propri obiettivi, il gruppo investe in maniera significativa in tecnologia, e, in particolare, nella digitalizzazione dei propri servizi. Attraverso l’acquisizione di questa quota, Epassi Group entra ufficialmente nel mercato italiano acquisendo le competenze in ambito welfare necessarie al suo prossimo sviluppo, punta alla creazione di un player pan-europeo leader di mercato favorendo la crescita di Eudaimon (leggi i nostri articoli) a livello internazionale. Fondata nel 2002, con sede a Vercelli, Eudaimon è stata il primo player in Italia ad occuparsi di welfare aziendale sviluppando la più completa proposta di servizi dedicati alle grandi, medie e piccole imprese italiane. Con 150 milioni di euro di transato, 600mila utenti e 50 dipendenti, oggi Eudaimon supporta +750 aziende italiane nel soddisfare le esigenze personali dei propri dipendenti, rafforzandone l’engagement e migliorando il loro potere d’acquisto.

Gli azionisti di Eudaimon sono stati assistiti da Clearwater International (M&A Advisor), con un team guidato da Marco Morfino (nella foto a sinitra) e da ADVANT Nctm (Legal Advisor), con un team composto da Simone De Carli e Chiara Venditti.

A supportare Epassi Group Oy nell’acquisizione del 100% di Eudaimon con il ruolo di financial advisor è stata BF & Company, con un team composto da Alessandro Bartolini (nella foto a destra), Alessandro Zanatta e Lisa Martini, mentre Deloitte ha effettuato la due diligence finanziaria, con un team composto da Guido Manzella, Alberto Morandi e Sidorela Kondi, e la due diligence fiscale, con un team composto da Valentina Santini, Andrea Bravo e Giorgio Gambini.

“Quest’operazione rappresenta un fondamentale step evolutivo per Eudaimon, che diventa il centro di competenza e sviluppo del gruppo per il welfare aziendale; è un’eccezionale opportunità per continuare il nostro percorso di crescita, in Italia e non solo, con il fine ultimo di mettere a disposizione dei nostri clienti soluzioni e servizi sempre in grado di rispondere in modo innovativo ed efficace ai diversi bisogni dei propri dipendenti. Combinando la nostra esperienza e le nostre competenze sul welfare sociale e il benessere delle persone con la leadership tecnologica e l’esperienza sui benefit di Epassi saremo in grado di offrire soluzioni complete alle imprese e alle loro persone e di essere leader nel welfare aziendale in Europa. Inoltre, abbiamo fin da subito trovato nei nostri interlocutori un elemento per me fondamentale e decisivo, ovvero una piena sintonia di valori e di modo di fare business: sono quelli che hanno guidato Eudaimon negli oltre 20 anni dalla fondazione e che sono sicuro ci guideranno nei prossimi 20”, Alberto Perfumo, Founder e AD di Eudaimon.

“Il settore del welfare in Italia è uno dei più importanti in tutta Europa e la nostra ambizione è quella di diventare leader mondiali nei sistemi di erogazione dei servizi ai dipendenti”, Pekka Rantala, CEO del Gruppo Epassi.

