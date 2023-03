Elior e Trainect: la ristorazione aziendale promuove responsabilità, condivisione e circolarità

Elior Ristorazione, realtà leader nella ristorazione collettiva e Trainect, start up italiana che mette a disposizione una piattaforma in grado di aumentare il wellbeing, trasformano la pausa pranzo in un’occasione di welfare aziendale

Elior Ristorazione e Trainect creano una piattaforma per stimolare i dipendenti a prendersi cura della propria salute attraverso la nutrizione, promuovendo quindi un modello di ristorazione aziendale che sia all’insegna del welfare. Ma non solo, tramite la piattaforma, i clienti de iColti in Tavola, servizio di ristorazione collettiva innovativo per piccole e grandi aziende, potranno accedere a contenuti multimediali creati da esperti e coach che si occupano di nutrizione, meditazione ed esercizi di postura, che faranno leva sui valori di responsabilità, condivisione e circolarità.

La responsabilità includerà cinque aree di interesse: il benessere fisico, mentale, finanziario, sociale ed emotivo. Verrà promossa la condivisione, tramite le attività di team building per rafforzare i rapporti interni di team. In ultimo, la circolarità, poiché tutte le interazioni dei lavoratori verranno convertite in opere di sostenibilità con impatto sul pianeta; l’utilizzo della piattaforma da parte dei dipendenti verrà convertito in una percentuale di denaro che verrà poi donata ai partner di Trainect per implementare dei progetti di sostenibilità.

Nonostante i numerosi vantaggi dello smartworking, in termini di flessibilità e gestione del tempo, è emerso che il momento del pasto oltre ad essere momento di irrinunciabile condivisione, è un vero e proprio welfare aziendale. Sempre avendo come filosofia quella di offrire una pausa pranzo intesa come momento di benessere, grazie a sei linee di menù preparate con ingredienti di qualità, una varietà di ricette in grado di adattarsi a ogni stile di vita e spazi arredati con gusto per garantire una fruizione in un ambiente piacevole. La maggiore sensibilizzazione verso un’alimentazione sana e equilibrata, inoltre, ha spinto l’azienda a poter garantire piatti studiati da nutrizionisti ed esperti, bilanciati e gustosi, liberi da vincoli di orari di lavoro e luogo per il consumo.

“Siamo molto fieri di aver avviato questo progetto con Trainect, il concetto di well being, perseguito dalla start up è in linea con la mission strategica di Elior”, Andrea Cartoccio, SMB Business unit director Elior. “L’obiettivo che perseguiremo sarà quello di agevolare i nostri clienti nel prendersi cura dei propri dipendenti. Il servizio è un plus che offriamo, e permetterà a quelle piccole e medie imprese che, per motivi organizzativi, economici, di competenze interne, potrebbero non essere in grado di offrire maggiori servizi di welfare aziendale” conclude Cartoccio.

