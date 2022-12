Edenred Italia: per una parità di genere che punti a una parità di valore

Edenred Italia ottiene la certificazione IDEM importante riconoscimento per le politiche di empowerment femminile e la diffusione di una cultura inclusiva promosse dal Gruppo

Edenred Italia ottiene la certificazione del Modello per la Gender Equality di IDEM, Start-Up universitaria, nata dalla collaborazione tra docenti e ricercatrici e ricercatori dell’Università di Modena e Reggio Emilia, la Fondazione Marco Biagi e JobPricing, società di consulenza nell’ambito delle politiche retributive.

Il riconoscimento rappresenta l’espressione della politica del Gruppo, orientata alla totale parità di genere, all’empowerment femminile e ad una diffusa cultura inclusiva. Una vera e propria strategia aziendale che mette al centro l’inclusività, il benessere e la realizzazione professionale delle donne e che ha portato, ad esempio, a raggiungere la quota del 45% di presenza femminile nel top e nel middle management in Edenred Italia.

“Siamo molto orgogliosi che una realtà riconosciuta come IDEM abbia certificato quanto facciamo ogni giorno per valorizzare il lavoro femminile, la diversità e per promuovere l’inclusione – dichiara Michele Riccardi, Direttore Risorse Umane e Corporate Social Responsibility di Edenred Italia – Vogliamo raggiungere la totale parità di genere, non solo a livello numerico, ma puntiamo ad una parità di valore. Le nostre politiche aziendali tengono in considerazione l’equità retributiva, le pari opportunità di carriera e programmi a supporto della genitorialità. Inoltre, ci siamo dotati di politiche retributive che a parità di ruolo e di caratteristiche garantiscono livelli retributivi equi e paritari”.

“È un piacere per IDEM consegnare la certificazione a Edenred Italia. Crediamo fortemente che il primo passo verso il raggiungimento dell’equità di genere in un’organizzazione è quello di interrogarsi su come le disuguaglianze attraversino le varie dimensioni aziendali, ed Edenred ha deciso di intraprendere questo percorso mettendosi alla prova, misurandosi e giungendo ad una certificazione che riflette l’impegno dell’impresa anche nell’ambito della parità di genere – dichiara Nicole Boccardini, Project Development Manager di IDEM Mind the gap – L’approccio “data driven” di IDEM consente di attivare azioni di miglioramento e di quantificarne gli effetti, per generare un cambiamento effettivo all’interno delle aziende e arrivare ad una vera cultura della parità.”

