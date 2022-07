Edenred Italia: consapevolezza e valore sociale per lo sviluppo sostenibile

Edenred Italia presenta Percorsi, la seconda edizione del Bilancio di Sostenibilità. People, Planet e Progress: i tre pilastri su sui si basa la strategia del gruppo verso uno sviluppo responsabile

Edenred Italia ha presentato oggi Percorsi, la seconda edizione del suo Bilancio di Sostenibilità che ripercorre le linee strategiche dell’azienda attraverso tre aree tematiche: People, Planet e Progress.

“Rispetto al passato tutte le aziende hanno maggiore consapevolezza del loro ruolo nella società, di quanto impattano sul contesto ambientale, economico e sociale dei territori in cui operano – dichiara Fabrizio Ruggiero, Amministratore Delegato di Edenred Italia – Edenred ha nel suo dna questo tipo di consapevolezza, perché da sempre impegnata nel miglioramento della vita delle persone. Oggi abbiamo un’attenzione diversa, più ad ampio raggio, che oltre il discorso economico comprende la qualità della vita, la salute, il benessere psicofisico, l’inclusione e la valorizzazione della diversità, la salvaguardia del patrimonio naturale. Tutti questi elementi ci portano a parlare di sviluppo sostenibile, e di importanza del loro ruolo sociale. Nel nostro Bilancio di Sostenibilità abbiamo voluto raccogliere quanto è stato fatto e quali sono i nostri obiettivi, difficili ma non impossibili da raggiungere. Sappiamo che nell’ottica dello sviluppo responsabile è importante il contributo di tutti gli attori che fanno parte di un unico ecosistema. Ciascuno con la sua peculiarità può portare il suo utile contributo in una logica di collaborazione e condivisione”.

Percorsi, oltre a essere un utile strumento che riassume tutto l’impegno di Edenred Italia in tema di sostenibilità ambientale e sociale, illustra la strategia per il futuro, segnalando allo stesso tempo indicatori di performance su quanto è stato fatto e target precisi a cui mirare. Il titolo infatti richiama la strada intrapresa dal Gruppo Edenred ormai da anni, da quando ha definito nel 2015 l’impegno per uno sviluppo sostenibile sottoscrivendo il Global Compact delle Nazioni Unite e orientando strategie e azioni al raggiungimento degli obiettivi indicati dall’Agenda 2030.

Nell’ambito delle tre tematiche della strategia di sostenibilità trattate, People raccoglie azioni e ambizioni in tema di benessere delle persone, work-life balance, uguaglianza e inclusione, empowerment femminile, valorizzazione dei talenti. Diversità e inclusione di genere sono fattori che stimolano creatività e innovazione; Edenred li promuove come tali, considerandoli importanti alleati nel processo che porta alla nascita di nuove idee. Per questo motivo nel 2021 ha aderito al Manifesto di Valore D per l’occupazione femminile e nel 2020 ha sottoscritto la Carta per le pari opportunità per l’uguaglianza sul lavoro promossa da Fondazione Sodalitas. Un impegno che si traduce anche in azioni concrete come la politica volta a realizzare un equilibrio di genere all’interno dell’azienda e all’empowerment femmnile che punta, tra le altre cose, a supportare la partecipazione femminile in azienda, che ad oggi ha raggiunto quota 45% nel top e nel middle management.

Planet riassume il contributo di Edenred Italia volto alla salvaguardia dell’ambiente e all’integrazione con la strategia di business, che comprende lo sviluppo di soluzioni che aiutino le aziende clienti a ridurre l’impatto ambientale. Internamente Edenred è impegnata nella riduzione delle emissioni di CO2 grazie per esempio all’utilizzo nei propri uffici di energia elettrica derivante al 100% da fonti rinnovabili. Questa politica completa una serie di azioni, come l’eliminazione della plastica monouso, la pratica della raccolta differenziata e l’utilizzo di lampade led, che offrono un contributo diretto importante al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità. L’azione del gruppo si proietta anche all’esterno con la promozione, ad esempio, di iniziative contro lo spreco alimentare e con l’utilizzo, per strumenti come carte elettroniche e voucher cartacei di materiali riciclati e certificati FSC, ovvero prodotti con minor impatto ambientale.

In Progress il Bilancio di Sostenibilità descrive il dialogo continuo con gli stakeholder di Edenred Italia finalizzato alla creazione di valore in maniera sostenibile. Il confronto virtuoso si traduce nel supporto alle aziende nella realizzazione di azioni che possano offrire un contributo alla loro strategia di sostenibilità. All’interno di quest’area rientra, ad esempio, Edenred Mobility, che offre soluzioni di mobilità sostenibile per l’implementazione di piani di spostamento casa-lavoro riducendo l’impatto ambientale derivante dal traffico. Un elemento che si aggiunge alla spinta verso la promozione del benessere di dipendenti e delle loro famiglie e che, insieme ad azioni simili, può essere rendicontato all’interno del Bilancio di Sostenibilità di ciascuna azienda, rafforzando così il racconto del loro impegno in questo senso.

