Edenred Italia: bonus welfare di 1000 euro. Riconoscimento e aiuto contro il carovita

Edenred Italia ha premiato i suoi dipendenti con un bonus di 1.000 euro in credito welfare per affrontare il carovita

Edenred Italia ha assegnato a tutti i suoi dipendenti un bonus di 1.000 euro che potrà essere utilizzato tramite la piattaforma welfare di Edenred per richiedere beni e servizi come rimborsi per spese scolastiche, di assistenza e delle bollette di luce e gas. Il bonus è già disponibile per tutti i dipendenti all’interno della piattaforma di welfare aziendale. L’obiettivo dell’iniziativa è offrire un supporto concreto per affrontare i bisogni legati all’innalzamento del costo della vita, ma è anche un riconoscimento per le performance e gli sforzi compiuti nell’ultimo anno da tutte le persone, leva determinante per il successo aziendale. Un contributo che offre un aiuto effettivo contro il carovita grazie agli strumenti di welfare aziendale offerti quotidianamente dal Gruppo ad aziende e beneficiari del proprio ecosistema.

“Le persone, le loro esigenze e il benessere sono da sempre al centro della nostra organizzazione. In un momento difficile come quello che stiamo vivendo, supportare i collaboratori che contribuiscono ogni giorno ai nostri successi impegnandosi in modo costante è stato naturale”. – dichiara Fabrizio Ruggiero, Amministratore Delegato di Edenred Italia.

