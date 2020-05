Edenred e Pharmanow. La salute, a casa.

Edenred e Pharmanow firmano la partnership per l’e-commerce farmaceutico pensato come un nuovo strumento di welfare per i propri clienti: un servizio di consegna a domicilio di prodotti per la salute e il benessere.

I beneficiari Edenred potranno spendere i propri Ticket Compliments® su tutti i prodotti farmaceutici andando sul sito e-commerce Pharmanow. Inoltre, sulla piattaforma Edenred4YOU – il portale di sconti e promozioni riservato ai clienti Edenred – sarà possibile acquistare tutti i prodotti Pharmanow con un extra sconto del 10% (anche quelli già in promozione, senza limiti di spesa) e riceverli comodamente a casa. I beneficiari di piani welfare attivati da Edenred, grazie alla partnership con Pharmanow, avranno a disposizione oltre 40.000 prodotti attraverso un servizio capillare su tutta Italia.

“In questa situazione di emergenza sanitaria che stiamo vivendo, siamo particolarmente soddisfatti di aver siglato questo accordo che offre un aiuto concreto alle aziende per rispondere alle esigenze dei propri dipendenti – Dichiara Luca Palermo, Amministratore Delegato Edenred Italia – Edenred ha inoltre implementato questo servizio anche per i suoi 600 dipendenti distribuiti tra la sede centrale di Milano e le altre nove filiali commerciali in Italia, mettendo a loro disposizione l’iniziativa di Pharmanow “La Farmacia a Casa”: un semplice, ma nello stesso tempo straordinario, progetto di collaborazione aziendale.”

“La Farmacia a Casa” prevede:

consegna a domicilio gratuita per ordini superiori a 50 euro;

extra sconto del 10% su tutti i prodotti presenti su Pharmanow, anche quelli già in promozione, senza limiti di spesa;

promozione valida su tutti gli acquisti effettuati su Pharmanow nell’arco di un mese.

“L’accordo tra Edenred e Pharmanow è molto in linea con la nostra missione aziendale: creare piattaforme di Digital Health che propongono prodotti e servizi utili per la salute e facilmente accessibili alle persone – dichiara Francesco Marcellino, CEO di Datawizard la società proprietaria del marchio Pharmanow – l’iniziativa acquisisce ancor più valore all’interno di questo periodo di emergenza che stiamo vivendo, in cui persone e aziende avranno un crescente bisogno di servizi digitali affidabili e funzionali per la propria salute”. Dal 2012, la società sviluppa progetti innovativi in ambito salute digitale attraverso un’organizzazione articolata su 3 dimensioni:

Progetti di ricerca e innovazione in Italia ed in Europa

Sviluppo di piattaforme digitali Human Centered Design

Consulenza e strategia su progetti di Digital Health

Attraverso un Network internazionale di oltre 150 partner di eccellenza mondiale su ricerca e innovazione sulla salute, Datawizard partecipa con successo a diversi progetti europei ed ha sviluppato servizi e piattaforme digitali utilizzati da oltre 1 Mil di utenti in Italia ed in Europa.

L'articolo Edenred e Pharmanow. La salute, a casa. proviene da WeWelfare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA