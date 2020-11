Edenred con Restart Digital sostiene il food delivery e il take away

Edenred sostiene la campagna #adottaunristorante nata a supporto della ristorazione nell’ambito del progetto Restart Digital

Edenred abbraccia l’iniziativa #adottaunristorante puntando sul food delivery e il take away. Il primo partner a salire a bordo è Eat in time, una nuova realtà 100% italiana che ha integrato al proprio modello di business anche il benessere dei propri dipendenti e la tutela dei loro diritti.

#Adottaunristorante permette a tutte le persone di essere al fianco dei ristoratori e si aggiunge a Restart Digital, un’altra importante iniziativa di Edenred a sostegno dei settori che in questo momento sono maggiormente colpiti dagli effetti economici dell’emergenza sanitaria. Restart Digital è un programma finanziato dal Fondo More than Ever creato a livello europeo con l’obiettivo di offrire un sostegno immediato in un momento di forte crisi dei consumi.

I ristoranti aderendo a Eat in time potranno partecipare all’iniziativa #adottaunristorante e avere il 30% di sconto rispetto alle condizioni di mercato standard e il sostegno di 2 milioni di utilizzatori Ticket Restaurant® che giornalmente scelgono le soluzioni Edenred. Per gli utilizzatori finali: Edenred mette a disposizione un codice promozionale di 10 euro da utilizzare insieme ad un buono pasto per ordinare online.

Un incentivo per incrementare il food delivery e il takeaway, fondamentali per stare vicini anche a distanza a tutti i ristoratori in forte difficoltà. L’iniziativa, oltre ad offrire un sostegno concreto, punta a diffondere la cultura della digitalizzazione e ad aumentare il potere d’acquisto degli utilizzatori di Ticket Restaurant® digitali.

“Abbiamo deciso di abbracciare il progetto #adottaunristorante perché vogliamo offrire un contributo concreto alla ripresa dell’economia, soprattutto nei confronti dei nostri merchant che in questi mesi stanno accusando maggiori sofferenze. – dichiara Paola Blundo, Direttore Commerciale Merchants di Edenred Italia – Questa iniziativa rappresenta un’opportunità di sviluppo in un periodo critico sotto molti punti di vista, caratterizzato da cambiamenti radicali, nuove abitudini di consumo e nuove esigenze. Il primo partner a sostenere questo progetto insieme a noi è stato Eat in time, una giovane realtà che condivide i nostri stessi valori. Crediamo fermamente che insieme si possa fare tanto: oggi il food delivery e il takeaway sono fondamentali, anche per le realtà che prima dell’emergenza non avevano attivo questo servizio.”

L'articolo Edenred con Restart Digital sostiene il food delivery e il take away proviene da WeWelfare.

